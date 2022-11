Els transportistes anuncien una vaga indefinida a tot l'Estat

Elha decidit, amb un 86% dels vots a favor, que torna a manifestar-se, com ho va fer el març, amb una. De fet, la protesta està convocada per la Plataforma en Defensa del Transport, l'organització que agrupa autònoms i petites empreses d'aquest àmbit professional i que ja va liderar les aturades en aquell moment. Fa vuit mesos, quan va començar l'auge en el preu dels combustibles, van aconseguir gràcies a la seva protesta que hi haguésen certes parts de la geografia espanyola i que se'ls escoltés. Ara, volen fer exactament el mateix.En aquesta ocasió, però, l'objectiu és denunciar l'incompliment dels acords que van assolir el març. Parlem dels carregadors, dels seus clients i de la llei que prohibeix que treballin a pèrdues, així com de la suposada falta de control en la seva aplicació.La Plataforma ha afirmat tenir el suport d'altres sectors com l'agricultura i la ramaderia, també ofegats per l'escalada de costos.Precisament aquest matí, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, s'ha avançat a l'anunci del sector i ha assenyalat en una entrevista a RTVE que, preveient l'escenari de vaga, el seu equip ha treballat en unque anunciarà en les "pròximes setmanes". No obstant això, el portaveu de l'organització convocant,ha avisat la Moncloa en una roda de premsa que "fa molt que demanen els canvis" i que "ja no tenen temps". Segons ell, "cada dia que passa són tragèdies familiars que succeeixen. S'estan donant". La Moncloa, però, ha assegurat que "bona part" de les mesures ja funcionen i que es comencen a notar els canvis. També ha destacat que, que és el temps que ha passat des que es va aprovar el reial decret el mes d'agost i, per tot això, els hi ha demanat "responsabilitat".La setmana passada els delegats provincials de la Plataforma es van reunir per avaluar la situació del sector i valorar l'impacte de les mesures impulsades pel govern espanyol. Entre elles, destaca una nova llei per evitar que els transportistes treballin a pèrdues o un nou paquet de, que se sumen a les que es van aprovar el 2021 i aquest passat mes d'abril. Parlem, per exemple, del descompte de 20 cèntims en combustible, de la prohibició que els conductors facin càrrega i descàrrega, la limitació a una hora d'espera en aquestes zones, el reforç en la inspecció del transport o les ajudes a l'abandonament de la professió. Així i tot, l'organització que ha convocat de nou les aturades ha criticat que s'està produint un "incompliment" i"L'administració ha de reaccionar ràpidament, ser responsable i evitar el que està per venir", ha avisat Hernández que, segons ha assegurat,

