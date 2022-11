Jordi Sànchez desvela l'estat de salut de José Luis Gil gairebé un any després de tenir un ictus

A finals de l'any passat es va donar a conèixer que l'actor que interpreta a Enrique Cuesta a La que se avecina (LQSA), havia patit un ictus . Des d'aleshores, els seguidors i seguidores de la sèrie de Mediaset s'han preocupat sobre el seui també, tot i que en menor mesura, sobre com la ficció resoldria l'absència de l'intèrpret, que va anunciar que es retirava durant un temps mentre es tractava les seqüeles que havia patit. Ara, és el seu company de feina, l'actor que interpreta l'Antonio Recio a LQSA, qui ha donat més detalls sobre el seu estat de salut."El que em diuen els que han anat a veure'l després que el visités jo és quei jo, encantat", ha detallat Jordi Sánchez en unes declaracions concedides a Europa Press. De fet, l'intèrpret ha explicat que el va anar a veure amb, l'actriu que fa de Berta Escobar a la ficció televisiva, i que Gil continua "en procés de recuperació".L'actor també ha dit que fa 15 anys que treballa amb ell "cada matí, moltes tardes i moltes nits i hem xerrat molt" per tot seguit assegurar quePossiblement, bona part del motiu que la seva relació sigui així, tal com ha relatat, és que els guionistes de La que se avecina han escrit molts capítols amb ells dos junts. "Gran part de les aventures i desventures, han estat amb el José. Ens hem vist moltíssim.", ha exclamat l'actor, que també ha repassat els grans moments que ha viscut amb José Luís Gil, un dels personatges més estimats pel públic de la sèrie, darrere de càmeres.Falta poc més d'una setmana perquè el pròxim 18 de novembre s'estreni lad'un dels xous més populars -i longeus- de la televisió privada espanyola. La nova entrega ve carregada de novetats. Una d'elles, és que els veïns de Mirador de Montepinar es traslladen a un, senyorial i enmig de la ciutat, després que la productora de la comèdia no hagi aconseguit arribar a un acord amb el propietari de l'edifici. L'altra, és que LQSA tindrà, entre els quals destaquen Félix Gómez, Álex Gadea, Carlos Chamarro, Margarita Asquerino, Inma Pérez Quirós, Elisabeth Larena, Jaime Riba, Álex Delacroix, Laura Gómez Lacueva i Mamen García.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor