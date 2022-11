El Govern i el PSC es reuniran aquest dilluns per temptejar la negociació dels pressupostos

Elha avançat que una delegació de la formació es reunirà aquest dilluns a la tarda amb elper temptejar la negociació dels. La trobada, que es farà a partir de dos quarts de 5 de la tarda al Palau de la Generalitat, comptarà amb la presència de les conselleres de Presidència i Economia,. En representació dels socialistes hi seran presents, portaveu parlamentària del PSC, i els dirigents. "Hem de ser a la ronda de contactes", ha justificat la portaveu del partit,, en roda de premsa després de la reunió de l'executiva socialista. "Volem conèixer el marc dels pressupostos", ha afegit la portaveu.El PSC defensa formar part delamb el Govern per discutir els comptes tot i mostrarsobre el recorregut de les converses amb l'executiu de. El partit deha evitat detallar quines propostes concretes traslladarà a la reunió de Palau, a diferència dels que aposten obertament per canvis en la carpeta fiscal, com la introducció d'un impost de solidaritat . El Govern ja es va reunir la setmana passada amb delegacions d'per estudiar possibles avals als comptes catalans.En l'apartat electoral, el candidat del PSC a Barcelona i actuar primer tinent d'alcaldia a l'Ajuntament,, se sent favorit en el camí cap a les eleccions municipals de la primavera que ve. "Em veig guanyador de les eleccions municipals a Barcelona", ha afirmat en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio dos dies després d'haver estat proclamat alcaldable pel seu partit . Collboni va ser el tercer candidat més votat el 2019, per darrere d'. El dirigent socialista entén que ara l'escenari ha canviat. "Tinc moltes ganes que sigui el 28 de maig a la nit i puguem proclamar la victòria socialista a Barcelona", ha reblat.El dirigent socialista ha demanat que elde l'Ajuntament es pugui aprovar sense que "hi hagi un intercanvi de cromos" amb els comptes de lai l'. "El que té sentit és que els governs tinguem pressupostos. A mi m’agradaria que aquest esperit constructiu es pugui produir també a la ciutat de Barcelona. Però no perquè hi hagi un intercanvi de cromos", ha afirmat en la mateixa entrevista. L'any passat, els comptes de la capital catalana es van aprovar després d'un pacte entre els, que implicava tant la validació dels pressupostos de la Generalitat com els de l'Ajuntament.

