Els comuns exigeixen apujar més els impostos a les rendes altes per negociar els pressupostos

El passat dijous En Comú Podem i el Govern d'ERC van mantenir unae per la negociació dels pressupostos de la Generalitat. La consellera d'Economia,, no va portar cap esborrany sobre el projecte, ni tampoc es va entrar en concrecions. Els comuns estan pendents ara d'unaper poder entrar en el fons de la negociació, però mentrestant ja adverteixen a ERC sobre allò que consideren imprescindible que incorporin els comptes: una. "Que paguin els que més tenen i més mal fan al planeta és una qüestió indispensable, i a partir d'aquí volem obrir la negociació", ha explicitat el portaveu de Catalunya en Comú,, aquest dilluns en roda de premsa.Quines haurien de ser aquestes mesures? Mena ha proposat un "" als que més tenen, referint-se al 0,5% de la població de Catalunya. Altres exigències dels comuns en aquests comptes són una "" amb una planificació ecològica per avançar en la sobirania energètica, un escut social de mil milions d'euros per protegir la ciutadania davant d'un "hivern dur", i intervenir el mercat de l'habitatge, posant el focus en els habitatges buits en mans de "la banca i els fons voltors". Aquestes són les peticions dels comuns, que després de la reunió, asseguren que encara tenensobre quins pressupostos presentarà el Govern d'ERC: "Cal posar totes les eines i recursos disponibles perquè la crisi no la paguem els treballadors. No tenim clar que aquesta sigui la voluntat del Govern", ha expressat.Els comuns també consideren que el Govern de Pere Aragonès ha d'afrontar aquesta negociació sent conscients de la situació de "" en la que es troben després del trencament amb Junts, i "negociar amb laque això implica". Mena ha insistit, també, que per aquesta negociació, com ja han demanat altres vegades, l'executiu ha de complir amb els, entre els quals hi ha augmentar els recursos per a lai el blindatge dePreguntat sobre les declaracions de l'exministre José Barrionuevo admetent que el Ministeri de l'Interior controlava els GAL, Mena ha considerat "una vergonya" que això no tingui cap conseqüència política, i per això ha demanat que no hi hagi impunitat i ha avisat que analitzaran les declaracions. "Ens agradaria que no hi hagués cap partit que entengui que pot haver-hi víctimes de primera i de segona en el terrorisme del nostre país", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor