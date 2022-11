Recita passatges de «El Quijote» perquè a la seva cita de «First Dates» l'excita el castellà antic

First Dates ens ha tornat a regalar un. La Gema una estudiant madrilenya de 27 anys ha tingut una cita amb el Rubén, un periodista que es descriu com una persona "inquieta, atrevida i intensa" a qui li agraden les pel·lícules romàntiques. Per a ella, només hi ha unaque li agradin les croquetes. I un desig: que sàpiga parlar o almenys dir algunes paraules en, una habilitat que ha confessat que l'excita.I és que en el món de la sexualitat hi ha de tot. Hi ha molt escrit i moltes coses per descobrir alhora. Ningú mana i hi ha parafílies de tots els colors. Mentre tot sigui legal i no es coaccioni a ningú, tot val. Per això, hi hapoc comuns que sorprenen quan es diuen en veu alta, com és el cas de la Gema, que l'ha esbombat a la televisió."Soc l'amiga que portes a una festa per animar el galliner", deia la Gema només arribar al restaurant del programa. I, de fet, sembla que ha estat precisament aquesta actitud la que ha fet triomfar la cita amb el Rubén, que tal com els dos l'han definit, ha anat prou bé. Així i tot, al periodista, que l'ha qüestionat sobre un tema que ella ha considerat "important": li agraden els unicorns? Ell ha respost afirmativament.Un altreha estat quan la Gema li ha explicat que vestia deperquè estudia mediació comunicativa i en aquest àmbit el blau simbolitza l'autisme, una patologia a la qual li ha volgut donar "visibilitat". El Rubén ha contestat a aquest raonament amb un contraargument: a ell l'apassiona l'art i en aquest camp el color representa la. La Gema, escandalitzada, li ha contestat:La parafília del castellà antic ha emergit cap al final de l'encontre. Ella li ha dit que li havia de revelar un "secret" que, quan l'ha verbalitzat, ha sorprès la seva cita que, així i tot, ha sabut reaccionar bé i ràpid. Més concretament, ha anat a totes i, que encara es va intensificar més quan el periodista li va explicar que ell era molt d'històries i sèries medievals. És precisament en aquest moment que ella veu clar que el Rubén pot ser l'home que busca. La decisió final?, han afirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor