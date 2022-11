Estrasburg rebutja la demanda de Mas per les informacions que li atribuïen comptes a Suïssa

Decision Mas Gavarro v. Spain - By choosing only the criminal-law avenue, Mr Mas Gavarró deprived himself of the possibility of redresshttps://t.co/5KsVLylnWQ#ECHR #CEDH #ECHRpress pic.twitter.com/YCqxW9VNxj — ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) November 10, 2022

El(TEDH) s'ha pronunciat aquest dijous sobre la demanda d'contra les informacions que va publicar el diari El Mundo el 2012 en què se l'acusava a ell i a Jordi Pujol d'enriquir-se a través del Palau de la Música. En la publicació apareixien uns suposats informes de la(UDEF) que ningú no va reconèixer, i apuntava al cobrament de comissions a través del Palau i dipositades a Suïssa.Ara, set anys després, Estrasburgla demanda de l'expresident argumentant que no va esgotar de manera correcta les vies internes d'Espanya. "Escollint només la via penal, Mas s'ha privat de la possibilitat de reparació prevista per la via civil", diu la sentència del TEDH, que s'ha dictat per unanimitat. En aquest sentit, diu que Mas hauria pogut activar un procediment de rectificació contra el diari o bé un procediment especial per reparar el seu dret a l'honor.Tots els tribunals que van veure la causa van arxivar-la i van avalar la feina feta pels periodistes que signaven la informació, que apuntava Mas però també. Els dos expresidents es van querellar per injúries i calúmnies contra El Mundo i els periodistes, sense èxit. El 2015, Estrasburg va informar que admetia a tràmit la demanda de Mas per, i per indefensió davant de la poca investigació que van fer els tribunals espanyols.El cas neix fa deu anys. En plena campanya electoral per les eleccions catalanes de 2012, en què Mas planteja per primera vegada la necessitat de celebrar un referèndum sobre el futur del país, El Mundo va publicar uns esborranys falsos en què s'apuntava al líder de CDC i a Jordi Pujol pel suposat cobrament de comissions del Palau de la Música i dipositades en bancs de Suïssa. Ningú va reconèixer l'existència d'aquest informe, que amb el pas dels anys s'ha vinculat a les clavegueres de l'Estat i als intents de la policia patriòtica de desprestigiar l'independentisme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor