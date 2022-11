Almenys 28 morts a l'Equador després de beure alcohol adulterat

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

El Ministeri de Salut de l'Equador ha elevat a 28 els morts i adesprés d'ingerir un alcohol adulterat venut sense control ni registre a les províncies de Maragdes i de Santo Domingo dels Tsáchilas.Concretament, les autoritats sanitàries ha informat de 14 defuncions a la província de Maragdes, al nord del país, així com altres 14 morts a la província de Santo Domingo dels Tsáchilas, 100 quilòmetres a l'oest de Quito, la capital.A més a més, del total de persones que estan a hores d'ara sota estudi clínic,Així mateix, unes altres 28 han estat donades d'alta des de l'últim informe.Aquest brot d'intoxicats té lloc després que es vengués. La Policia de l'Equador va arribar a decomissar 50.000 litres d'aquesta mena de licors, sobre els quals no ha transcendit més detalls, a Maragdes i Santo Domingo.Davant aquesta situació, les autoritats sanitàries mantenen activa la vigilància de persones que hagin ingerit alcohol i presentin, com ara visió borrosa, dolor abdominal, nàusees, marejos i pèrdua de la consciència. També han demanat a les persones que presentin aquesta estomatologia que es visitin en un centre mèdic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor