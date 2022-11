La temptadora oferta dels vols d'Iberia gratis pel Black Friday és una estafa

Com podem detectar l'estafa?

Os recordamos que todos nuestros sorteos, concursos y promociones siempre se publican exclusivamente en https://t.co/HAWmaZELcE y los perfiles de Iberia en redes sociales.2/ — Iberia (@Iberia) November 5, 2022

Iberia ha alertat els seus clients, presents i potencials, queA través d'un fil de Twitter han recordat que "tots els nostres sortejos, concursos i promocions sempre es publiquen exclusivament a http://iberia.com i als perfils d'Ibèria a les xarxes socials".Cada vegada són més les persones que han rebut alguna vegada un SMS o un correu electrònic d'una empresa amb la qual tenim alguna mena de relació en què ens asseguren que hem guanyat un premi o bé necessiten confirmar unes dades personals. Tot seguit, envien uni ens demanen que els facilitem. I tot i que n'hi ha de tots els colors, alguns dels missatges estan pensats al mil·límetre perquè s'assemblin a l'entitat que pretenen suplantar i que la gent piqui. Aquest és, precisament, el cas que ens ocupa.L'estafa dels vols gratis d'Iberia és temptadora i difícil de detectar. A través de WhatsApp, t'arriba un missatge en el qualcom a promoció per la data assenyalada. Amb aquestes característiques, l'oferta podria ser perfectament possible, ja que no és la primera vegada que una companyia de transports posa a la venda una promoció d'aquest tipus. Recentment, Ouigo oferia bitllets de tren a només 9 euros.Continuant amb el cas de WhatsApp, quan fas clic a l'enllaç que t'arriba, vas a parar a una pàgina web que es diu. Un cop allà, et fan diverses preguntes com ara quina edat tens, quina opinió tens sobre l'aerolínia, etc., el que fa que sigui molt més fàcil que la gent confiï i caigui en l'estafa.Tot seguit, apareix una taula amb unes 16 caselles amb un regal dibuixat, com si es tractés d'un calendari d'advent. Tens tres oportunitats, t'expliquen, per endur-te un premi. Per fer que l'engany encara sembli més real,i t'animen, com acostuma a passar, a "continuar provant". A la segona, però, sí que toca: dos bitllets d'avió perdel sorteigAl compartit el web amb el teu nucli proper, els ciberdelinqüents s'asseguren que l'estafa arriba a més persones.Hi ha hagut persones que s'han adonat que tot plegat era una estafa justament aquí, quan els havien venut que tot era gratis i després han vist que no, que havien de pagar vora 3 euros. Però, així i tot, algunes han pensat:I han picat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor