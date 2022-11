Un assassinat a Hondures esquitxa Catalunya: els autors, detinguts pels Mossos

. Els Mossos i la Interpol han resolt l'assassinat d'un home comès al febrer en aquest país sud-americà i han detingut dues persones que residien a Catalunya.. La investigació judicial a Hondures es va reactivar a instància dels Mossos, que han treballat aquest cas de manera conjunta i en col·laboració amb la Interpol i les autoritats judicials del país. Els detinguts van cometre els fets el 6 de febrer i posteriorment van fugir cap a Catalunya.La investigació es va iniciar arran d'un contacte entre un testimoni amb els Mossos a través d'una xarxa social alertant que un dels presumptes autors de la mort d'un jove hondureny es trobava amagat a l'Hospitalet de Llobregat.. L'àrea de comunicació que gestiona les xarxes socials del cos va derivar la informació a l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud, per tal que els investigadors al verifiquessin i contrastessin., els investigadors van poder determinar que qui va contactar a través del Facebook de Mossos tenia ple coneixement dels fets ocorreguts i que les circumstàncies relatades eren certes.Els contactes amb la família van permetre aconseguir dades sobre els fets ocorreguts en aquell país i es van iniciar una sèrie de comunicacions amb les autoritats judicials a través de l’oficina de la Interpol a Hondures. Els investigadors van establir diversos dispositius de localització, tant en entorns familiars dels investigats com a zones d’oci on podien concórrer. Aquests dispositius de vigilància van permetre identificar el segon implicat en els fets, que residia a Barcelona.. Per motius desconeguts per als investigadors, les autoritats judicials no tenien coneixement d'aquest fet.

