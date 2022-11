No ha pogut ser. El CPA Olot no ha pogut revalidar el campionat mundial aconseguit el 2021 i aquest diumenge les patinadores olotines han quedat en segona posició dels World Skate Games celebrats a l'Argentina, a Buenos Aires. Les garrotxines, però que ha sorprès per les puntuacions que han concedit els jutges.El ball Escalant del CPA Olot ha patit una caiguda i ha acabat aconseguint la següent puntuació:en l'àmbit tècnic ien l'àmbit artístic. Les notes han deixat les patinadores de Ricard Planiol i Ester Fàbregaque, tot i tenir menys puntuació global, ha guanyat la competició per whites (la majoria de jutges han posat les patinadores locals per davant la resta).Les argentines han connectat molt amb el públic local i, amb un ball molt potent, han quedat per davant de l'Olot. En tercera posició, també amb més puntuació total, s'hi ha situat el Girona amb el ball Sinapsis. Les puntuacions finals han estat molt ajustades:. Més enllà del podi,s'ha situat en setena posició de nou participants totals. Les osonenques no han pogut superar els equips italians i han acabat antepenúltimes.En aquests World Skate Games el CPA Olot buscava el seu catorzè títol mundial. La plata, finalment, ha estat el premi final a una gran temporada en què les olotines ho havien guanyat tot (campionat català, espanyol i europeu). A partir d'ara, el club olotí es prepararà per al gener tornar a començar una nova temporada amb un nou relleu al grup. Sis patinadores han penjat els patins aquest diumenge a l'Argentina. Tant elles com la resta deper celebrar el subcampionat mundial i ser reconegudes per tots els èxits aconseguits aquests curs.

