Tensió en el clàssic femení: Aitana nega la mà a una companya que continua a la selecció espanyola

Aitana Bonmati, una de las 15 que están contra Vilda, niega el saludo a Misa. Misa y las del Madrid traicionaron al resto cuando tenían acordado ponerse en contra del seleccionador. pic.twitter.com/YbSUTqteSW — REY CHOLO (@Reycholosimeone) November 6, 2022

Elha guanyat aquest diumenge per 0 gols a 4 contra ela Valdebebas, en el clàssic del futbol femení. El resultat ampli hauria de sorprendre, però les jugadores de Jonatan Giráldez han aconseguit que deixi de ser quelcom excepcional. El que sí que ho ha estat és l'inici de picabaralla entre la migcampista blaugranai la portera madridista. Un enfrontament que pot tenir una explicació de pes.Amb el xiulet que assenyalava el, les jugadores d'ambdós conjunts s'han disposat a saludar-se, com estableix el protocol no escrit del futbol. Precisament això ha volgut fer la portera local amb Aitana, però aquesta tenia altres intencions. "", li ha preguntat Misa. Però la migcampista del Barça ni l'ha mirat.Misa no forma part del grup de 15 jugadores de laque van decidir renunciar a jugar si continuava l'actual seleccionador,. Lava replicar de forma contundent i es va mostrar inflexible en la seva postura de no admetre "cap tipus de pressió per part de cap jugadora a l'hora d'adoptar mesures d'àmbit esportiu".Les integrants del Reial Madrid, en bloc, no van abandonar el combinat, com sí que ho van fer les del Barça, tot al·legant que la situació les afectava "de forma important" en el seu "" i en la "salut". Aitana és una de les que s'ha mostrat més dura en aquest aspecte i avui ho ha tornat a demostrar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor