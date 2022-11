Junqueras i Rovira revaliden el lideratge d'ERC amb el 87% dels vots

Les bases d'han aprovat aquest diumenge la composició de l'executiva del partit per als anys vinents, que mantécom a president;de secretària general; el president de la Generalitat,, com a coordinador nacional, i la diputada al Parlament,, com a secretària general adjunta i portaveu. Així, Junqueras i Rovira han revalidat el seu lideratge del partit amb elLa candidatura, l'única presentada, ha rebut l'aval de la militància, que ha votat telemàticament al llarg de la jornada. Concretament, han rebut, amb una. El tàndem Junqueras-Rovira va assumir el lideratge d'ERC el 2011, quan la seva candidatura –també sense rivals– va substituir l'executiva de Joan Puigcercós. Aquest serà el seu quart mandat.Completen la nova executiva, que es constituirà la setmana vinent, el president del grup al Parlament,, com a cap del Consell Nacional, i diversos vicesecretaris generals:(Recursos, Finances i Gerència),(Comunicació i Estratègia),(Feminismes i LGTBI),(Partit Obert i Moviments Socials),(Coordinació Institucional),(Coordinació Interna),(Drets, llibertats i lluita Antirepressiva),(Prospectiva, Agenda 2030 i Transició Ecològica),(Acció Política i Sectorial) i(Relacions Internacionals)."Hi tornem per ser més i per ser més forts amb el mateix rumb:", ha asseverat Oriol Junqueras, un cop coneguts els resultats. Ara, la nova executiva tindràsobre la taula, en el marc d'un govern en solitari i amb les eleccions municipals a la cantonada.

