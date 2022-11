Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple en el retorn a Barcelona

per M.O., Barcelona, Catalunya |

⚫ #Precaució tallada per un #accident a la retenció de l'AP-7 entre Martorell i Subirats ➡ Girona



👉 Seguiu les indicacions dels @mossos pic.twitter.com/0SrkvbfxFj — Trànsit (@transit) November 6, 2022

La tornada del cap de setmana està sent accidentada a l', en sentit Nord. Una col·lisió entre diversos vehicles, sense ferits de gravetat, ha provocat talls importants a l'autopista, en el seu tram. Tot i que la circulació ja s'ha reobert, la via continua congestionada, amb una retenció de fins a 10 quilòmetres.La tarda de diumenge també es registren incidències a la mateixa AP-7, a l'altura de, i a la, al seu pas per. Un altre accident a l'ha obligat a desplegar els serveis d'emergències i ha provocat aturades de 2 quilòmetres.

