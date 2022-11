Musk també acomiada els 26 treballadors de Twitter a l'Estat

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Els, un cop el multimilionari Elon Musk ha passat a ser-ne el propietari , s'han fet realitat i també, on ha despatxatque té la firma. Així ho han denunciat UGT i CCOO, que han advertit que aquesta decisió de la multinacional no es pot dur a termeEl secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha explicat que "s'ha de fer com a" i, per tant, implica un15 dies de negociació i comunicar-ho a l'autoritat laboral. Per això, ha considerat que. Uns acomiadaments que, tal com han assenyalat els sindicats, han arribatAquests moviments de Musk a nivell intern, però amb afectació a escala global, són uns mes del que vol fer com ara, introduir elsen un curt termini. Això pot fer posar cap per avall tot el sistema de xarxes socials: ja sigui per efecte dominó, que les altres també incloguin aquesta mesura, o per una qüestió de contrapès amb Twitter. Ara per ara no hi ha res tancat, però el també gerent de Tesla no ha aturat la seva producció de piulades i declaracions on està mostrant les seves clares intencions.Té clar que ha dela xarxa social i, per exemple, ha anunciat que farà pagar a persones que vulguin gaudir de la verificació. Precisament, per mitjà de piulades, ha anat deixant detalls de per on aniran els trets i aquesta setmana ha confessat que es dirà "Blue" i. Això sí, cal tenir en compte que Musk és unai queper la qual cosa no es pot donar res per segur fins que sigui una realitat.El flamant responsable de Twitter també té, que considera que ha de serperquè la gent augmenti la confiança en la plataforma. Ell mateix va decidir "buscar" que en pensava la gent aa Twitter i va sortir de manera clara que estaven a favor dels algoritmes oberts.

