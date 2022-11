​Moltes ganes de muntanya

Punt de referència del sector

Fira de la Muntanya de Vic. Foto: Adrià Costa

L'escalada creix a la Fira de la Muntanya

Un esport que s'ha de veure

Dissabte a les 7 del vespre no cabia ni una agulla a l'espai exterior de la Fira de la Muntanya. Tothom esperava les finals de l'Open Bloc absolut, amb els cinc millors escaladors i les cinc millores escaladores.



Abans de començar es va viure el moment més emocionant dels tres dies de fira. Un sentit homenatge a Cristina Mora, desapareguda fa vuit mesos en un fatídic accident de trànsit. “Era molt important per a nosaltres i un dels puntals de l'Open Bloc”, explica Carles Redorta. Veïna de la Guixa, la seva mort va provocar una gran commoció en el món esportiu d'Osona i també de la Garrotxa, on era la directora esportiva de l’Associació Esportiva Gimnàstica Olot.



Parlaments dels seus companys de “cordada”, música de Guillem Ramisa, torxes dels Diables de Calldetenes i el desplegament d'una gran lona amb el rostre de la Tina i el lema “Eterna”. Un moment àlgid que va precedir l'espectacle amb quatre blocs d'alt nivell i deu competidors.



Una simple passejada pel Recinte Firal del Sucre deel dissabte al vespre servia per valorar l'excel·lent estat de salut de la Fira de la Muntanya. Després de suspendre l'edició del 2020 i fer la del 2021 amb certes restriccions, enguany es feia un pas endavant amb totes les activitats clàssiques i una aposta per l'escalada. L'èxit ha estat molt evident i les previsions quan mancaven poques hores per tancar hores eren repetir o, fins i tot superar, elsque fins ara eren el rècord d'assistència.La Fira de la Muntanya 2022 ha aplegat una: estacions d'esquí, patronats de turisme, botigues d'esports, marques vinculades a l'escalada, concessionaris de càmpers, llibreries i editorials, entre altres. La satisfacció era general, segons els responsables de. “Hem tingut molta gent i hem venut força”, admetia, responsables de Muntanya de Llibres, un dels quatre comerços del centre de la capital d'Osona –juntament amb Virunga, Intersport Horitzó Everest i Base Esports Estel- que no han fallat a la cita.En els darrers anys abans de la pandèmia es va consolidar un model que combina l'apartat comercial, el Mercat d'Ocasió –clau per als amants de la neu just abans de l'inici de la temporada-, la Fira del Llibre de Muntanya, l'Open Bloc d'escalada i un ampli programa d'activitats infantils, culturals i esportives. “La Covid va suposar un impàs, però aquella tendència a l'alça s'ha recuperat”, assegura, gerent de Fires i Mercats. “Hi havia moltes ganes de tornar-hi”, afegeix, de l'organització de la fira.En aquest sentit, tot i que la presència de visitants de Vic i del conjunt d'Osona és notable, destaca per la capacitat d'atracció tant a les comarques de l'entorn com del conjunt de Catalunya. “Ara mateix és una de les fires del sector”, assenyala Vilarasau. De fet, l'elevada presència de públic –especialment el dissabte a la tarda- va provocar certes cues i, per agilitzar-les, es va decidir no demanar entrada als infants.L'any passat es va decidir situar l'Open Bloc d'escalada a l'exterior del Recinte Firal del Sucre. La mesura permetia que competidors i assistents no haguessin de dur mascareta, però també va millorar la convivència amb els àmbits més comercials de la fira.En aquesta ocasió, s'ha redoblat l'aposta. L'Open Bloc ha crescut i s'ha convertit en el primer, concentrat a l'exterior i amb més activitats complementàries. I els resultats han estat francament positius.“És cert que dieu mig de broma que sou l'open d'escalada més benparit de Catalunya”, preguntem a, organitzador del Festival d'Escalada. “Ho diem seriosament. I, de fet, no ens ho inventem nosaltres sinó la gent d'arreu del país que ve a Vic”, respon. A la comarca hi ha tradició i planter, escaladors de primer nivell i l'organització es nota que s'ho passa bé. “Una cosa porta a l'altra”, explica Redorta.“Catalunya és un destí d'escalada en l'àmbit mundial i al país i a la comarca tenim primeres espases. Que Vic s'hi posicioni és clarament una”, afegeix Bernat Vilarasau. Tant els organitzadors de la fira com els de l'open coincideixen que és un encert la ubicació exterior, però admeten que si continua creixent pot quedar petit.

