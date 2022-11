«Aprendre del passat»: es compleixen 40 anys dels aiguats que van canviar el Pallars

El pont nou de Senterada esfondrat a causa de la riuada. Foto: Franci Farrús

Molts ponts ja havien caigut, mentre les principals carreteres estaven tallades o destruïdes. Foto: Bombers Pobla de Segur

L'horta de Pobla, amb el barri de l'Estació al fons, completament inundada. Foto: Bombers Pobla de Segur

Els aiguats van suposar un cop dur a l'economia de les dues comarques, dependents encara de l'agricultura i la ramaderia. Foto: Bombers Pobla de Segur

El Pallars continua sent un territori greument amenaçat pels desastres naturals. Foto: Bombers Pobla de Segur

Aquella dita que afirma quetornava a perdre el sentit. Malauradament, ja ho havia fet en anteriors ocasions. Anys enrere, eli el, els habitants del Pallars ja havien patit els greus efectes de la crescuda dels rius. Tanmateix, la quantitat d'aigua d'aquests dos episodis no es podia comparar amb la intensitat amb què cauria durant aquells tres dies de novembre del 1982.L'aigua ho començava a engolir tot sense aturador. Al parc derebien l'avís per pujar a evacuar els habitants de Senterada, situada entre dos rius, eli el Flamisell. Entre els joves agents hi havia el, que explica que en arribar al poble, va veure molta gent congregada sobre el pont nou, mirant amb expectació si l'aigua feia caure el pont vell, situat a pocs metres.Castells recorda com en aquells instants li va assaltar un mal pressentiment, i ràpidament, va ordenar fer marxar tota la gent del lloc. Pocs minuts després, el pont nou cedia, mentre el vell seguia dempeus. S'havia evitat una tragèdia. A tall de curiositat, un dels darrers a creuar l'estructura abans que es desplomés va ser el mateix alcalde de la Pobla,, que en saber la notícia, havia decidit desplaçar-se fins a la zona amb altres autoritats.Un altre poblatà,, que aleshores era fotògraf de l', també va decidir dirigir-se al poble per capturar els efectes dels aiguats amb la seva càmera. En arribar, durant la tarda, el pont ja era a terra, però les seves fotografies van ser de les primeres que van poder donar testimoni de les greus destrosses que s'estaven produint. A Senterada, a més, la riuada havia trencat els murs de la, i les truites suraven mortes sobre l'aigua bruta.L'endemà, Farrús va desplaçar-se fins alper continuar retratant els efectes de les riuades. No li va ser fàcil. Molts ponts havien caigut, i les vies principals que connectaven les dues comarques es trobaven inundades. La carretera deestava tallada i no va poder passar de la. Amb la seva moto, però, va aconseguir arribar fins a la Pobleta de Bellveí, i passant per Montcortès i Peramea, finalment va poder fer camí fins aAllà va poder comprovar com l'aigua, els arbres i la runa havien canviat completament la fesomia de la zona. Tot era ple de fang. En arribar a la, entre Rialp i Llavorsí, Franci Farrús va trobar-se amb una altra escena que li quedaria gravada a la memòria. Un autocar d'escolars no s'atrevia a creuar el pont, i al costat hi havia un camió carregat de troncs. Finalment, els nens van pujar dalt del vehicle que transportava la fusta i van poder passar, oferint a Farrús unes imatges que acabarien a les pàgines dels diaris i als telenotícies i que malauradament no hem pogut recuperar, ja que es troben sota custòdia de l’agència EFE.A la Pobla, Farrús també va tenir temps de fer més fotos icòniques. La gravera del Rius, al, va quedar negada d'aigua, i una de les sitges va ser arrossegada per una furiosa Noguera Pallaresa, per acabar incrustant-se al. A l'altra banda del poble, el Flamisell també continuava fent molt mal, inundant tota la zona on hi havia multitud d'horts i de barraques. D'aquells dies,empesos per la riuada.A banda d'aquestes anècdotes, la veritableva tenir lloc ala nit del 7 al 8 de novembre. En aquest poble de la Vall Fosca, mentre l'aigua baixava pels carrers sense parar, un fort terrabastall va fer treure als veïns el cap per la finestra. Una grande roques i fang havia ensorrat, segant la vida de tres persones, dos joves de 16 i 18 anys i la seva padrina de 79.Els aiguats del 1982 van suposar. Segons publicava La Vanguardia, el cost dels danys a la Pobla de Segur ascendia(uns 6 milions d'euros). L'i lesvan ser les més perjudicades. Els alcaldes del Pallars Sobirà apuntaven en un informe enviat al ministeri d'Agricultura que, mentre que elsestaven pràcticament destruïts.En total,, valorades enpel Departament d'Agricultura, van ser destrossades a causa de les riuades. En unes comarques on la ramaderia i la feina al camp estaven en declivi, però continuaven sent el pilar de les seves economies, els desastres provocats per l'aigua van serque marcaria el futur del Pallars durant les dècades següents, aguditzant encara més el procés deL'aigua no només va fer emergir fang, brutícia i desgràcies. També va evidenciarpallareses, insuficients i ruïnoses; el dèficit crònic que patien les comarques de muntanya en, així com laen aquestes zones, menystingudes per les diferents administracions.Durant els mesos i anys posteriors, les carreteres, els ponts i els camins es van anar reparant. Tanmateix, el record i la cicatriu d'aquell episodi encara són ben presents. Als diversos pobles que van patir de primera mà l'efecte de les riuades es van construir. Tot i les diferents obres de prevenció, la realitat és que molts llocs del Pallars encara són zones potencialment inundables.Segons un estudi de l’enginyer forestal poblatà, entre 250 i 500 persones, des de la Pobleta de Bellveí fins a Capdella, corren el risc de patir els efectes d'una possible nova riuada. Una xifra que es repeteix en el cas de la Pobla de Segur, mentre que a Senterada les persones amenaçades oscil·len entre les 25 i les 50. A la Pobla, a més, dues infraestructures claus també podrien ser arrasades per l'aigua en un futur:i el. Pel que fa a les carreteres, l'estudi calcula que prop deTot i que el seu efecte no va ser tan devastador, lesvan tornar a posar sobre la taula que. Com en l'any 1982, la manca d'inversions en infraestructures continua sent un dels problemes crònics que arrosseguen les comarques de muntanya. Les esllavissades, el mal estat de les carreteres o la gestió dels rius i dels boscos només són la punta de l'iceberg d'unque a llarg termini pot tornar a fer aflorar la tragèdia. Els aiguats de fa 40 anys, doncs, ens alerten que