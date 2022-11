El radar català que detecta moviments de terreny i preveu catàstrofes

Com funciona exactament l'eina?

LaMicrowave Sensors and Electronics (MWSE) ha creat unde detecció de desplaçaments en el terreny que pot ajudar a prevenir catàstrofes naturals com ara lesMWSE ha rebutde la línia d'ajudes Startup Capital de l'Agència per a la competitivitat de l'empresa de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat,, segons ha informat el Govern en un comunicat emès aquest diumenge.El dispositiu català utilitza diverses bandes de freqüència, de manera que té la capacitat de mesurar també els terrenys amb cobertura, a banda dels. Tal com ha explicat la mateixa companyia, l'objectiu de l'eina és "oferir una". A més a més, es pot aplicar en tota mena d'infraestructures i espais.Segons ha apuntat el director general de l'empresa,, "un satèl·lit radar capaç de detectar i mesurar despreniments obté una imatge cada 12 dies, aproximadament, mentre que".

