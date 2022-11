Moren almenys 19 persones en estavellar-se un avió de passatgers al llac Victòria

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

ÚLTIMA HORA: Avión de pasajeros cae en el Lago Victoria en Tanzania; se desconoce si hay víctimas pic.twitter.com/HBUfjIZu6S — BNO Noticias (@BNONoticias) November 6, 2022

Un avió comercial que viatjava amb 39 passatgers i 4 tripulants des de Dar es Salaam fins a Bukoba, a, s'ha accidentat alaquest diumenge, segons ha informat la corporació de radiodifusió del país. Com a mínim,i altres estan desaparegudes. Els equips d'emergències han pogut rescatar 25 passatgers.Les condicions meteorològiques adverses han provocat que l'aeronau, de la companyia, s'estavellés al llac més gran del continent africà. La mateixa aerolínia ha comunicat que encara es desconeixen les xifres finals de morts, perquè ""."Quan l'avió estava a 100 metres d'altura, s'ha topat amb problemes.", ha assenyalat el comandant de la policia regional,, als periodistes desplaçats a l'aeroport. Els vídeos publicats per aquests mitjans mostren l'avió submergit mentre embarcacions i grues intenten treure'l de l'aigua.El director mèdic de l'Hospital Regional de Referència de Kagera,, ha confirmat en un primer moment que han rebut 25 passatgers vius i tres cadàvers. Al seu torn, el president de Tanzània, Samia Suluhu Hassan, ha expressat la seva "tristesa" pels fets, alhora que ha demanat paciència fins que no concloguin les operacions de rescat.

