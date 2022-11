Dos treballadors ferits en un accident al complex industrial de Repsol a Tarragona

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

El complex industrial deha patit per accident el matí d'aquest diumenge una, una combustió sobtada amb flames a baixa velocitat i sense explosió, que ha provocat que dos operadors hagin hagut de ser traslladats a l'. Així ho ha comunicat l'empresa, que ha lamentat "profundament" els danys personals causats i s'ha posat a disposició de les famílies.Els fets han succeït a les 8:45 hores, durant la posada en marxa de la. Una fuga d'hidrogen i la seva posterior inflamació amb una brida ha despertat les flames, que han arribat fins als dos treballadors. Poc després, gràcies als sistemes antiincendis, el foc ha quedat sufocat.Repsol ha reaccionat ràpidament a l'incident i ha comunicat els fets a les autoritats, a banda d'obrir unaper esclarir les causes del succés. Els dos operadors afectats estan ingressats a l'hospital, tot i que no ha transcendit cap informació sobre el seu estat de salut.

