Un mosso fora de servei és apallissat quan intercedia en una discussió a Castelldefels

27 punts de sutura a la cara. El vehicle dels agressors ha estat localitzat a Gavà i retirat per la grua de la Policia Local. https://t.co/N9Xdn1hmuJ — Anna Punsí (@punsix) November 6, 2022

Un agent dels, que es trobava, ha estatper diverses persones aquesta passada matinada a. L'agent ha intercedit en una discussió que s'estava produint a la via pública, en una zona cèntrica del municipi, concretament al carrer Doctor Trueta.Així ho ha informat la periodista Anna Punsí en dues piulades i ho ha confirmatde fonts policials. Segons han precisat, han rebut l'avís a les 7.30 hores perquèhavia donat una pallissa a una persona, que ha resultat ser un efectiu dels Mossos.Haviaentre uni arran d'aquest fet, "gent de l'entorn" d'aquesta, tal com han indicat des de la policia catalana, han agredit l'agent que no estava treballant. També han assegurat quei que se l'ha traslladat a un centre hospitalari per aLa mateixa Punsí ha especificat que hai que el vehicle dels que l'haurien atacat l'han trobat a Gavà. Els Mossos d'Esquadra, tal com han assenyalat, han obertper detenir els autors.

