Una baralla en un casament a Madrid acaba amb tres detinguts i quatre morts

Tres persones han estat detingudes com a presumptes responsables de l'atropellament intencionat que ha deixat, al municipi de(Comunitat de Madrid), segons han informat Europa Press fonts de la Guàrdia Civil.L'atropellament ha tingut lloc a les 2:44 de la matinada a la sortida del restaurant El Ranxo, on se celebrava el sopar d'unes noces que han acabat amb unaque ha anat escalant de to fins a cloure amb l'"atropellament intencionat" de diverses persones. Vuit han resultat ferides de diversa consideració,d'elles, segons han detallat fonts del servei d'emergències de Madrid.Tots ells presentaven fractures i politraumatismes a causa de l'atropellament. A més a més, han resultat ferits de caràcter greu dos homes de mitjana edat, que han estat traslladats a l'Hospital dei alamb fractures a la cama i a la pelvis, respectivament, i dues dones, totes dues amb traumatisme cranioencefàlic, que han estat derivades als hospitals de Torrejón i La Princesa.Uns altres dosconsiderats com ahan estat traslladats a l'Hospital de Torrejón amb una fractura de turmell. Un d'ells també presentava un traumatisme cranioencefàlic lleu, segons ha explicat el cap de guàrdia,. Finalment, dues persones han resultat ferides lleus. Són un home de 20 anys amb una fractura oberta, que ha estat traslladat a l'Hospital Príncep d'Astúries, i una jove que ha estat donada d'alta en el lloc dels fets per policontusions.Els serveis de Summa 112 han activat el procediment d'Incident de Múltiples Víctimes (IMV) i han acudit un total deal lloc dels fets, inclosa una psicòloga que ha hagut de tractar diverses crisis d'ansietat entre els familiars. També han intervingut sanitaris de la Creu Roja, l'ambulància municipal i Protecció Civil.La policia espanyola s'ha fet càrrec de lai ha demanat col·laboració a totes les dotacions de la Comunitat, així com a la Guàrdia Civil, que finalment ha localitzat, al voltant de les 4:00 de la matinada, els presumptes responsables dels fets a Seseña (Toledo). El vehicle en el qual es trobaven circulava amb la lluna trencada i li faltava el para-xocs davanter. La Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància de Toledo i una patrulla de Seseña, de 15 i 16 anys. Es tracta d'un pare i dos fills, segons han precisat fonts del cos estatal., tot i que ja ha estat identificada. A hores d'ara, els detinguts es troben a l'espera de passar a disposició judicial.

