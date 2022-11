Els noms que estan prohibits posar per llei

El 2021 Marc va ser el nom més posat a Catalunya . Però ja agafa força batejar els nadons amb, que l'any passat va ser el més escollit a l'àmbit metropolità, però també s'escull, entre d'altres. El més curiós és quedels pares per escollir un o altre nom per als seus fills.Hi hai aquesta normativa estableix, entre altres coses, que "no es poden posar que siguinni els que en facin confusa la identificació". Tampoc "el nom que tingui un dels germans amb cognoms idèntics, tret de si és mort", ni, ni, niAixò fa pensar que mots comno es puguin fer servir. Però, per exemple, i segons l'Idescat, amb dades de 2021, a Catalunya hi ha sis persones amb el nom d'aquest personatge de la Bíblia, així com, a més d'haver-hi amb noms compostos: Stalin José i José Stalin.L'òrgan estadístic català també recull. Però les modes també influeixen a l'hora d'optar un o altre denominació i en aquesta línia, hi juguen les sèries i artistes. És a dir, Rihanna, Shakira i Daenerys, entre d'altres.

