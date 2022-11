El centre de Barcelona es tenyeix de rosa amb 30.000 esportistes a la cursa pel càncer de mama

🙌🏃‍♀️Les més de 3⃣2⃣0⃣0⃣0⃣ corredores ja estan preparades a l'avinguda la Reina Maria Cristina per donar-ho tot en els 8 km de la @CarreraMujer. pic.twitter.com/ezFVW1Dwae — BCN Esports (@BCN_esports) November 6, 2022

Laha tornat a tenyir de rosa el centre de Barcelona aquest diumenge el matí pel càncer de mama. Un total de 30.000 esportistes han recorregut elsde la prova, amb sortida a l'avinguda Reina Maria Cristina i arribada a l'avinguda de Rius i Taulet. Enguany, la participació s'ha limitat a trenta mil inscrites, tot i que hi havia una bossa de reserva per si alguna corredora es donava de baixa, quelcom que finalment no ha passat. La cursa s'ha celebrat enmig d'unon les participants s'han unit per fer valdre la força de les que lluiten contra la malaltia. "Espero divertir-me i donar-ho tot per elles, perquè són unes heroïnes", ha declarat a l'ACN la Maria Antònia, una veterana de la cursa.Enguany, les organitzadores de la Cursa de la Dona, que té un caràcter solidari i, han volgut fer èmfasi en la partdel càncer donant a conèixer l'Associació Espanyola de Càncer de Mama Metastàtic.Minuts abans del tret de sortida de la cursa, al voltant de les nou del matí, l'avinguda Reina Maria Cristina s'ha omplert de dones amb samarretes de color rosa que han cantat i ballat al ritme de les actuacions i la música encarregades d'animar l'esdeveniment. ", és la millor carrera que faig de tot l'any", ha assegurat la Maria Antònia, que era a la primera fila de la sortida.Entre altres veteranes, també hi havia la, que aquest diumenge ha corregut els vuit quilòmetres de la prova per cinquena vegada. Ella ha celebrat que l'edició d'enguany ha reunit "a moltíssima gent" i ha afirmat que "la majoria no som corredores, però estem aquí per lluitar i per". En la mateixa línia s'ha expressat la, també habitual de la prova, que ha explicat que participa en la cursa perquè "és una cosa molt bonica". Amb tot, ha sostingut que "és una totes les dones que han passat per aquest procés tan dur".L'edició d'enguany ha reunit moltes dones que anavenÉs el cas de la Verònica Romero i la Natàlia Pérez, que corren la cursa des que la Natàlia era petita. "És un, amb molta gent i amb moltes ganes", han assegurat. Alhora, han reivindicat que hi participen "per col·laborar amb la causa i donar a conèixer la lluita". En la tradicional cursa de la capital catalana també s'hi ha pogut veure l'alcaldessa de la ciutat,, que s'ha encarregat d'anunciar el compte enrere de l'inici de la carrera.

