Dos detinguts per llançament de pedres contra el dispositiu policial muntat a Waka Sabadell

Elshanaquesta passada matinada als voltants de la discoteca, que es troba a Sant Quirze del Vallès. Els han arrestat com a presumptes responsables d'un delicte d'atemptat a l'autoritat pel, i altres objectes, contra el dispositiu muntat.Segons han informat fonts policials, era un operatiu amb diversos efectius dels Mossos d'Esquadra i dels cossos locals de Sabadell i Sant Quirze, emmarcat dins els que es duen a terme a l'oci nocturn per tal de. El llançament s'ha produït quan passaven uns 30 minuts de la mitjanit i, de caràcter lleu.La discoteca, després que el passat dilluns, 31 d'octubre, en la festa de la Castanyada, en un vídeo que ha circulat per les xarxes socials s'apreciésa una jove. Tal com va avançar el Diari de Sabadell era una menor i en les imatges es pot veure com. Els Mossos ho estan investigant.Las'ha incrementat des de l'estiu i és que el mateix conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, es va reunir amb l'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabeth Oliveras, per pal·liar els problemes acumulats per la presència d'aquesta discoteca al terme municipal.L'espai d’oci nocturn ha registraten un any, amb gairebé una cinquantena d'agressions i més d'una. Unes xifres que es van conèixer amb la Junta de Seguretat Local i que van des de l'abril de 2021 fins al març de 2022. Cal tenir en compte que fins al febrer d'enguany va haver-hien aquest sector.

