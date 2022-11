Mireia Font: «Al Pallars hem de tornar a produir; tenim molta terra que ningú cuida»

La Mireia darrere el taulell del petit economat que conserven a Casa Leonardo. Foto: TGE

«Cal desestacionalitzar el turisme per arrelar més gent al territori»

Façana de Casa Leonardo, un exemple d'ecoturisme amb marca pròpia. Foto: Ara Lleida

«El paisatge és la gallina dels ous d'or del nostre territori; cal cuidar-lo»

Veïns de Senterada plantant al jardí comestible. Foto: Senterada Comestible

«Al Pallars li falta més gent, més vida i més habitatge»

(Senterada, 1975) és una persona innovadora i dinàmica. Durant els darrers anys, amb el seu negoci familiar com a base d'operacions,i d'impuls del producte de proximitat. La seva empenta agrada a molts, però també sembla inquietar altres, possiblement aquells que volen canviar-ho tot fent les coses "com s'han fet sempre".Ens espera darrere la barra dequan són vora les cinc de la tarda. La sala és buida, però, a poc a poc, els clients van entrant. Ens asseiem en una taula rodona que forma part del preciós conjunt històric que és la casa. Entrar-hi és fer un viatge al passat, cap a principis de segle, quan(també dita Fosca) va viure la construcció de les centrals hidroelèctriques. El rellotge de paret toca les cinc. Podem començar.- Es construeix l'any 1913 durant les obres hidroelèctriques que hi va haver a la capçalera de la vall. Molta gent va venir i el meu avi,, i el seu cunyat,, que vivien a Gerri de Sal, van veure la possibilitat de negoci en aquest eix de carreteres, un lloc molt estratègic. El Josep es va encarregar de la fonda, de la casa i de la venda al detall i el meu avi era el traginer, qui anava a la Conca a buscar l'oli, la pólvora, la carn... I des d'allà ho portava fins a la cantina dels treballadors.- Quan mor el meu avi, l'any 1955, se'n va fer càrrec la meva padrina fins al 1975, quan es va jubilar. Ella ho va portar amb la meva mare, però la va fer estudiar magisteri perquè no es dediqués a aquesta feina perquè era molt esclava. Però es deu portar a la sang, perquè jo vaig estudiar, vaig tornar i el vaig reobrir l'any 2001.- La veritat, no ho havia pensat mai. Jo vaig estudiari vaig anar a la Vall de Boí a excavar a l'església d'Erill la Vall, on estava allotjada en una fonda familiar. Un cap de setmana van necessitar gent -feien una comunió- i vaig dir que els ajudaria jo. M'hi vaig estar vuit mesos treballant. I allà va ser quan vaig dir. Durant els primers anys va ser difícil, molt intens.- Crec que seria la nostra implicació a escala social, mediambiental i amb els diferents projectes que fem per dinamitzar el territori. El meu èxit no només es basa en la facturació, sinó tambéi en poder deixar aquest món una mica millor. Som un exemple de turisme regeneratiu: aquell que és capaç de deixar les zones millor de com se les ha trobat.- Hi ha molta feina a fer. El model turístic actual és molt estacional. No s'ha treballat molt el fet de poder-hi viure tot l'any, hi ha establiments que tanquen, moltes valls on ara al novembre no hi ha cap bar per prendre alguna cosa. Primer, s'hauria de treballar d'una altra manera, no en quantitat sinó en qualitat. Intentar tenir gent tot l'any, gastar producte local... Crec que assentariamés gent al territori perquè al final molts donen feina a gent que ve puntualment i després torna a marxar.- Depèn del que es consideri èxit. Jo soc feliç fent-ho, i crec que és el millor èxit. Per altres potser seria el número de facturació. Jo puc viure d'això i a més intento donar feina als productors d'aquí, que són els que cuiden el meu paisatge, que a la vegada és el que gaudeixen els meus clients.. Quan algú va a un lloc vol veure'n l'autenticitat. Per això quan vaig reobrir la casa vaig intentar conservar-ho tot al màxim: els espais, la decoració, el mobiliari, fins i tot fent unes vitrines que expliquen la història de l'últim segle. I és precisament per això perquè la gent ens identifica i ens recorda.El mateix allotjament ja és com una experiència. Hi ha hotels molt moderns, però que no expliquen el territori.- Justament per desestacionalitzar el turisme. Si volíem obrir tot l'any i mantenir els llocs de treball havíem de crear productes d'. Volíem la mínima petjada al nostre territori. Activitats a la natura, amb aprenentatge... També per millorar el patrimoni. Vaig veure que la majoria de la gent venia a caminar i vaig pensar com aquest turisme podia ajudar a mantenir el patrimoni de paret de pedra seca que dibuixa el nostre paisatge. I bé, surt en un moment, fa uns 13 anys, quan vaig a la presentació del, on diuen que donaran suport a qualsevol iniciativa relacionada amb el tren. I vaig pensar que si volia fer un producte relacionat amb el senderisme i la mobilitat sostenible, no podia fer-ho sola. Aleshores em va tocar buscar allotjaments separats més o menys per 20 quilòmetres que donin menjar i dormir, i així mutem una ruta de cinc dies.- Molt positiu. Estem molt contents perquè quasi tothom ve a la primavera i a la tardor, sobretot abans de la pandèmia, quan el 70% eren estrangers, la qual cosa ens ajudava a desestacionalitzar. També per la millora que hem pogut fer del patrimoni. Cada any fem la setmana del voluntariat i les diverses aportacions. El problema és que quan rehabilitem cinc metres després ens en cauen 100. Però bé, la idea és poder conscienciar la gent de la importància d'aquest patrimoni i de la necessitat de no deixar-lo caure.- Sumem unes 1.000 pernoctacions a l'any fora de temporada. El problema és que ens comencem a preocupar per lad'aquesta gent. La majoria són, i molts venen expressament i agafen un vol, cosa que no és massa sostenible si venen de tan lluny. Per això sempre intentem fomentar el turisme de proximitat, per exemple el que ve de França.Al final ens preocupa el paisatge, que és. Un territori que tenim cada cop més abandonat per males polítiques, per la poca població... Cal cuidar-lo. El projecte de Gratitud Pallars el posem en marxa gràcies al nostre soci col·laborador, el, que ens finança el 90% del projecte. Al final, es tracta d'una plataforma web que vol connectar gent que vol millorar la natura amb gent que vol compensar i fer donacions per cuidar aquest espai, format per, que és molt més tangible.Així doncs, la gent pot fer voluntariat, donar diners i temps, o bé apadrinar un tram de camí. Però per millorar la natura el que fem és crear la figura de les. Uns petits espais de no més de 20 hectàrees que tenen un interès especial, alguns per la seva biodiversitat o d'altres per fomentar la conscienciació, com és el cas de la. Parlem d'una, apropar la gent a la natura i que canviï els seus hàbits i sigui conscient dels seus actes. Per això, hem creat una petita calculadora amb la qual la gent pot mirar el que suposa anar a Barcelona i tornar, fer un viatge més lluny, què suposa una pernoctació fora de casa...- Neix en plena pandèmia amb la necessitat de treballar l'autosuficiència i cuidar la comunitat. Va sorgir del grup de Whatsapp dels veïns del poble. Estàvem al maig i van venir 20 persones. Vam parlar de les oportunitats que teníem de poder fer les coses d'una altra manera i el primer projecte que creem és l'alimentari, ja que podíem obtenir un resultat més tangible. Per això, a través de, creem un. Té tres eixos: que els jardins municipals siguin comestibles; recuperar l'horta de Senterada, que estava al mig del poble i abandonada i, en darrer lloc, ensenyar totes les plantes silvestres que podem utilitzar per alimentar-nos. És una manera de- Sí, hem de canviar moltes coses. De la mateixa manera, crec que el turisme no pot continuar creixent com ara. Jo em poso les mans al cap quan celebrem que hem recuperat les dades del 2019: no hem après res. Jo tinc un 40% de clients que són estrangers, però aquest percentatge ha de baixar per nassos. No podem agafar un avió per un cap de setmana. Viatjar no s'acabarà, però ho haurem de fer d'una altra manera. Hem de fer uns viatges pensats i ètics. Cal viatjar de manera més local. Jo anava a classes d'anglès i els joves havien anat a totes les capitals europees, però cap havia estat al Parc Nacional... Però soc optimista i, per això, faig coses diferents. No tinc la veritat ni la solució, però intento pensar en positiu.. No pot ser que depenguem de mercats llunyans, hem de tornar a produir aquí. Al Pirineu tenim un munt de terra que ningú cuida, emboscada. Crec que falta més gent cuidant la terra i alimentant-nos. No cal que els productes vinguin de tan lluny. Cal més vida. Hem de tornar als orígens per causar menys emissions i ser més feliços.- M'hi he barallat molts anys i he decidit que a partir d'ara estic a l'entrada de la, que és com històricament s'havia dit aquesta vall, o a la. El nom de Vall Fosca és un invent dels anys 80 del patronat de turisme de l'Ajuntament de la Torre de Capdella. Com que és una marca turística, no els agrada que diguem que Senterada està a l'entrada de la Vall Fosca, els molesta molt. Jo he pensat sempre que treballant junts arribarem més lluny. Ells no ens consideren Vall Fosca i s'enfaden quan diem que som a l'entrada.- Li falta més gent, més vida, més habitatge... Tenim un munt de persones que venen, especialment arran de la pandèmia, que canviarien de vida. Cada dia ve gent al bar i em dona targetes per si sé d'algun lloc per llogar, però és que ni això! Hi ha d'haver polítiques que permetin que es pugui trobar un habitatge, també socials. Hi ha gent amb dificultats i l'habitatge és un dret. Les administracions s'han de posar les piles.- ...I és aleshores quan l'antic rellotge de la sala toca les sis de la tarda. La resposta ha quedat en l'aire, però per la mirada còmplice que llença, s'endevina quina pot ser. La conversa ha arribat a la seva fi.

