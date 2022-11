Dues persones ferides en l'explosió d'un pis a Camarles

Dues persones van resultar ferides arran de l'explosió que es va produir aquest dissabte a la nit, sobre les 22.30 hores, en un pis de. Els, que hi van desplaçar una unitat dels Tedax entre altres dotacions, investiguen les causes de la deflagració, que també va obligar adels pisos propers a l'immoble afectat.Una de les hipòtesis, abans dels resultats de les inspeccions que s'hagin fet al llarg del matí d'aquest diumenge a l'espai, és que els residents del domicili haguessinla cuina, on hi hauria algun punt de foc obert que va provocar l'explosió. A conseqüència de la deflagració van saltar envans i tota una paret exterior de l'edifici.Els dos ferits van ser traslladats per ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospitalperò, poc després, ja els van donar l'alta mèdica, segons han informat els Bombers.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor