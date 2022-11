Sorprenent declaració de Jordi Basté: «Em vaig equivocar quan vaig marxar de Catalunya Ràdio»

Aquest ha estat unPresents, passats i, potser, futurs. Sobre aquest últim ha escrit aquest diumenge el Modernet, que espera que l'"emotiu i digne" adeu de Gerard Piqué del Camp Nou esperoni Lluís Llach a retirar-se de Twitter . Sobre el primer, ha parlat la veu del magazín matinal de RAC1,, que ha recordat el moment en què va anunciar en antena que deixava. "Em vaig equivocar", ha confessat el periodista per primera vegada en públic.Concretament, ho ha fet en una entrevista amb Ricard Ustrell aquest dissabte al vespre al programa Col·lapse de TV3. Basté va marxar de la cadena pública catalana el 2004, fa 18 anys. Aleshores, va fer un discurs de comiat que va durar 23 minuts. ". Plego de Catalunya Ràdio amb tota la pena de més de 21 anys en aquesta casa que, encara que marxi, continua i continuarà sent la meva", va dir. Ara, amb el context i l'experiència que dona el pas del temps, el periodista ha considerat que "va ser un error" i queEl director dede RAC1 ha explicat a Ustrell que va decidir fer el canvi perquè una persona, que no ha esmentat, li va dir que el programai ell, "en lloc d'assumir-ho, agrair-ho", va fer un discurs de 23 minuts. Amb mal gest, Basté ha reflexionat sobre aquest passat i ha criticat la seva actitud. "A més, ja estava a punt de firmar un contracte amb una empresa nova...", s'ha preguntat en veu alta."Jo crec que quan marxes has d'agrair i crec que la meva posada en escena... Va venir gent a acomiadar-se i hi va haver una utilització política que, en aquell moment, jo no estava acostumat perquè era tema esportiu i radiofònic", ha continuat el seu relat., ha conclòs.

