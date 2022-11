Detenen més de 150 activistes per ocupar la zona per avions privats a l'aeroport d'Àmsterdam

Més de 150 activistes de les organitzacions ecologisteshan estat detinguts aquest dissabte durant una acció en què han ocupat la zona de l'que s'empra per als avions privats. Unes 500 persones, segons Greenpeace, han escalat les reixes del recinte a les 13 hores i s'han assegut sota diversos jets per impedir el seu enlairament. Alguns s'hi han encadenat, mentre que d'altres passejaven per la pista en bicicleta. Una pista que ha estat bloquejada tota la tarda.La, responsable de la seguretat de l'aeroport, ha informat que calcula que acabaran sent unes 200 persones les que passaran a disposicions policials, tal com ha avançat la televisió pública del país NOS. A partir de les 16 hores, els agents han incrementat la duresa de les seves actuacions i els han baixat per la força de les bicicletes.Greenpeace ha manifestat la sevade les forces policials i ha denunciat que una persona ha resultat ferida al cap durant la seva detenció. Finalment, a les 19:15 hores, la zona ha quedat desallotjada. Al seu torn, l'ha expressat la seva indignació per l'acció ecologista.

