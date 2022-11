Rosalía toca el cel a «Los40 Music Awards»: premis a millor àlbum, millor gira i un Golden

ha estat la gran triomfadora a la gala de "", amb tres dels principals premis: al millor àlbum, per "Motomami"; a la millor gira, per "Motomami World Tour" i un Golden Award, que ha rebut de mans del director de cinema Pedro Almodóvar. La cita musical, que ha reunit unes 15.000 persones al, també ha guardonat altres cantants com, en la categoria de votació popular.Altres guardonats han estat, com a millor artista;, com a millor artista revelació;, per la millor cançó amb "Música Ligera";, pel millor videoclip amb "360" i, com a millor artista en directe. En la categoria internacional, "Los40 Music Awards" han premiatper partida doble.La cantant estatunidenca s'ha emportat els guardons de millor artista i millor videoclip, per "Maybe you're the problem", mentre que el discjòquei francès ha aconseguit el reconeixement com el millor artista o productor dance, i el premi a la millor col·laboració, per "Crazy what love can do".s'ha confirmat com a millor artista revelació,ha estat guardonada com a millor artista en directe, el millor àlbum ha distingit "Harry's House" dei la millor cançó en categoria internacional ha estat "Enemy", d'Pel que fa a la categoria llatina, els grans vencedors han estat. "Dharma", de, s'ha alçat com a millor àlbum; "La bachata", de, com la millor cançó; i "Te felicito", de, com a millor videoclip. Finalment, s'ha reconegut la trajectòria de Leiva, Manuel Carrasco, Rosalia, Juanes i Pedro Almodóvar amb un Golden Award.

