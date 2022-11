Més d'un miler de persones reclamen a Perpinyà «esborrar» les fronteres que separen Catalunya

⬛⬜ El Secretariat de l'Assemblea participa a la manifestació de la Catalunya Nord a #Perpinyà, amb la presidenta, @dolorsfeliu, a la capçalera.



Per uns Països Catalans lliures!



Sem Països Catalans! pic.twitter.com/LBnMOO12Nk — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) November 5, 2022

👫 Som als carrers de Perpinyà amb els nostres germans del nord per reivindicar la nació completa que alguns voldrien partida, petita i esborrada



Sem Catalunya Nord. Fem Països Catalans! 📢 pic.twitter.com/uRKAvHdkya — Òmnium Cultural (@omnium) November 5, 2022

Perpinyà dempeus com cada any contra el Tractat dels Pirineus, per refer la unitat nacional, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Acompanyat amb la presidenta @LauraBorras i milers de compatriotes, fins a la victòria! pic.twitter.com/fPpvm3McLL — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) November 5, 2022

La manifestació avança pels carrers de Perpinyà! 📸📌



▫️ Amb compromís antifeixista, per la llengua catalana i per la sobirania. Fem Catalunya Nord, som Països Catalans! pic.twitter.com/BKWITdrV4k — CUP Països Catalans (@cupnacional) November 5, 2022

Més d'un miler de persones s'han mobilitzat aquest dissabte pels carrers decontra el Tractat dels Pirineus en el marc de la manifestació de la. L'acte organitzat pel, ha centrat la reivindicació d'aquest 2022 en dos punts principals. Per una banda, ha denunciat el tancament dels passos transfronterers, com elque no es reobrirà com a mínim fins a l'any que ve, i ha reclamat "esborrar" les fronteres que separen Catalunya. Per l'altra banda, ha rebutjat que la prefectura dels Pirineus Orientals no permeti als regidorsL'acte ha començat a les quatre de la tarda a la plaça de Catalunya des d'on els participants han marxat pel centre de la localitat amb càntics a favor dels Països Catalans, en defensa del català i contra els estats francesos i espanyols. La mobilització ha comptat amb la participació dels dirigents de l'ANC i Òmnium Cultural,; i membres destacats de Junts per Catalunya i la CUP, com l'expresidenta del Parlament de Catalunya i presidenta de Junts,, acompanyada de l'expresidenti la secretària de la Mesa del Parlament i diputada de Junts,; o el diputat de la CUP. La marxa ha finalitzat al Castellet on s'ha llegit el manifest.Per la seva banda, i com ja és tradicional,ha organitzat un bloc propi a la manifestació sota el lema "Construïm la nostra sobirania. Fem Catalunya Nord". Els manifestants han denunciat "la repressió de l'estat francès" i la "retallada de drets" que pateix la Catalunya Nord. Així ho ha assenyalat en declaracions a mitjans el diputat de la CUP, qui ha refermat el compromís de l'esquerra independentista amb els Països Catalans i ha recordat que el projecte es basa en la sobirania del territori que pateix "la repressió" de l'estat francès amb relació a l'ús del català però també per "l'empobriment constant" de la població.

