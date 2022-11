L'altra cara de paradís fiscal d'Ayuso: col·lapse i vaga a l'atenció primària

Sanitaris, sindicats, associacions i l'oposició s'han posat en peu de guerra contra el govern d'pel seu pla per a l'i han convocat vaga des de divendres fins al 6 de novembre. Els convocants denuncien que la reestructuració de la sanitat pública a la comunitat autònoma ha deixat molts centres sense personal sanitari suficient.La presidenta madrilenya ha transformat 37 Serveis d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) i els 41 Serveis d'Atenció Rurals (SAR) en, que van començar a funcionar el 27 d'octubre, després d'arribar a un acord amb els quatre principals sindicats de la-SATSE, CCOO, UGT, CSIT i UP-. Si bé, pocs dies després, la "" als centres va provocar que es trenquessin les negociacions, la convocatòria de la vaga i la dimissió de la gerent d'Atenció Primària.L'acord deixava llacunes importants, com que els torns dels dissabtes i festius serien coberts per personal voluntari i no s'ampliaria la plantilla del. Els professionals que cobrien 40 centres, ara ho farien a 78. El caos no va tardar un sol dia en dinamitar el pacte.El Sermas ha fixat, però, unsen els centres d'atenció les 24 hores, ja que es tracta d'un servei essencial. Si bé, el sector sanitari no pararà aquí. "", denuncia el sindicatAquestes tres jornades de vaga es presenten com el preludi de laque Amyts ha convocat a partir del 7 de novembre i que crida a més de 200 facultatius d'Urgències aturar la seva activitat. També precedeix la manifestació en defensa de la sanitat pública del 13 de novembre.

