Menjar cap al vespre: quins efectes té per a la salut i consells dels experts

Consells si ens agrada més menjar a la tarda-nit

Hi ha persones que tenen més gana a la tarda-nit que durant el dia. I com moltes altres coses en l'àmbit de la medicina, això també té una. La dietista-nutricionista i fundadora d'un centre de nutrició i psicologia a València, Laura Jorge, l'ha detallat en una entrevista a Europa Press.Segons l'especialista, el fet que hi hagi persones que tinguin més gana a partir de la tarda-nit, i en conseqüència mengin més en aquesta franja horària, respon a. En primer lloc, a. Segons ella, durant el dia suportem uns nivells "molt" alts d'estrès que van en augment a la tarda, la qual cosa afavoreix que es produeixi un augment de l'alliberament de laEn segon lloc, és també, de cara a la tarda-nit que es produeix una baixada de la, l'hormona relacionada amb l'estat d'ànim, la felicitat i la sensació de benestar- És per això que es tenen més capricis de menjar en aquest moment i ens venen de gust més els productes ultraprocessats o ensucrats o bé ens sorgeixen conductes impulsives a l'hora de menjar.Laura Jorge -que ha publicat El mètode menja sa, viu sa (Zenith), un llibre on tracta en profunditat el tema- ha advertit que"És fàcil entrar en cercles viciosos de menjar molt, sentir-nos malament, no sopar per compensar i l'endemà aixecar-nos amb gana, i després arriba la tarda i mengem més del compte i després ens tornem a sentir malament... Això té conseqüències físiques i mentals perquè no és gens saludable entrar en aquesta roda".Això sí, l'experta ha avisat que no és el mateix aquest hàbit de menjar o tenir més gana a la tarda-nit que lao del trastorn per fartanera, tots dos trastorns d'alimentació segons el Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals de l'Associació Estatunidenca de Psiquiatria DSM-5, on són habituals els episodis d'ingesta d'aliments a la nit, que tenen lloc en despertar-se del somni o tot just havent sopat. Ho diferencia igualment del que s'anomena, aquell en què una persona menja en excés a la tarda-nit o no pot deixar de picar quan arriba a casa i després se sent culpable. "En tot moment ens trobem amb una, amb una sensació de pèrdua de control. Es necessita l'ajuda d'un psicòleg o d'un nutricionista perquè ens acompanyin en el procés d'entendre què ens passa i poder diferenciar o veure què és el que podem tenir, si és una síndrome d'aquestes característiques o si és una mala ratxa", ha considerat Laura Jorge.Amb tot això, aquesta dietista-nutricionista ha enumerat una sèrie de consells a tenir en compte per a aquelles persones que mengin més durant la tard-nit. En primer lloc, és importantper assegurar-se que el cos tingui tots els nutrients que necessita. Així serà més fàcil no tenir gana durant el dia i prevenir la ingesta de més que faríem cap al vespre o en despertar-nos a la nit. A banda d'això, si acostumem a menjar més quantitat en aquest rang horari, és cabdal. És a dir, no evitar el sopar, el desdejuni o fins i tot el dinar, quelcom que pot fer que encara tinguem més gana i se'ns produeixin alteracions en la sensació de gana o sacietat, que faria que entréssim en un cercle viciós.També es pot fer un, i per exemple si solem menjar a la poca estona d'arribar a casa, abans de començar amb la ingesta fer-nos preguntes com per exemple: Com em sento? Què sento ara? Què m'està portant a voler menjar això? Realment tinc gana? D'aquesta manera, prenem consciència del que pot estar passant, si tenim gana o bé és una altra cosa. A més a més, Jorge ha aconsellatperquè moltes vegades en acabar tenim ganes de continuar menjant. Això pot passar si el menjar que hem triat és incomplet o bé si s'ha menjat sense ser conscient del moment, és a dir, massa ràpid.també és molt important segons aquesta especialista, ja que quan les persones s'aixequen a la nit a menjar és perquè tenen insomni. A més a més, no descansar bé fa que tinguem més gana i necessitat de donar-nos capricis.

