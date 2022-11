Detenen un home a Reus per una agressió sexual i un altre per ferir la seva parella amb un ganivet

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

ha registrat aquesta setmana dues detencions per. En el primer cas, un home va ser detingut aquest dimecres per una presumptaa una dona dins un pis delcarrer Doctor Gimbernat de la capital de l'Alt Camp. L'avís el va donar la mateixa víctima cap a les vuit del vespre. La Guàrdia Urbana va retenir l'agressor fins a l'arribada dels Mossos, que van efectuar la detenció i ara s'encarreguen de la investigació.L'altra agressió es va produir aquest dijous a la matinada, quan un home va agredir la seva parellaal carrer Santa Teresa de Reus. La víctima va patir ferides al braç, i va ser traslladada a l'hospital Sant Joan, d'on ja ha rebut l'alta.La Guàrdia Urbana va detenir el presumpte agressor més tard per. Posteriorment, va ser traslladat a la comissaria dels Mossos, que porten les diligències del cas.

