Un candidat de Trump al Senat dels EUA es fotografia amb l'escut de la Policia Local de Manresa

Locked and loaded. 4 more days pic.twitter.com/hsKdavf5S0 — Blake Masters (@bgmasters) November 4, 2022

La foto del candidat republicà alnord-americà per, amb una sèrie d'escuts de diverses policies de diferents punts del món ha despertat curiositat a les xarxes socials de casa nostra pel fet que un dels pegats és el de laBlake Masters, que presenta la seva candidatura en el perfil de Twitter com a avalada per, ha publicat una foto on diu estar "tancat i carregat quatre dies més" i apareix a l'interior d'un vehicle que té el sostre ple d'. En un extrem, i gairebé el que està més a prop de l'objectiu, s'hi pot veure clarament la insígnia de la Policia Local de Manresa, l'única catalana i de tot l'Estat que hi ha en aquest sostre policial.Entre agents de la policia i altres aficionats als, és comú trobar-se amb col·leccionistes de pegats d'escuts policials que els intercanvien entre ells. Així doncs, un d'aquests intercanvis ha acabat amb l'escut manresà a la llunyana Arizona.

