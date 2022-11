Les protestes contra obres d'art arriben a l'Estat: dues activistes s'enganxen a «Las Majas» de Goya del Prado

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

Nos pegamos a “Las Majas” de Goya en el Museo Del Prado.



La semana pasada la ONU reconocía la imposibilidad de mantenernos por debajo del límite de aumento del Acuerdo de París de 1.5° de temperatura media respecto a los niveles preindustriales. pic.twitter.com/0buAMbeziJ — FuturoVegetal (@FuturoVegetal) November 5, 2022

Dues activistes de l'organitzaciós'han enganxat aquest dissabte als marcs dels quadres de La Maja nua i de La Maja vestida deexposats al Museu Nacional del Prado a Madrid en senyal de protesta per l'emergència climàtica. Al Bell mig de les pintures han escrit unamb l'objectiu d'"alertar sobre l'augment de la temperatura a escala mundial que provocarà un clima inestable i greus conseqüències per a tot el planeta".Després d'una primera intervenció dels treballadors del museu, laha pogut desallotjar les dues dones "sense problemes addicionals" i se les ha endut. Ja s'ha mobilitzat un pintor per la paret i la brigada encarregada de col·locar les obres, pel qual s'obrirà la sala amb normalitat ja aquest mateix diumenge.Abans, s'han expandit arreu d'Europa. En les últimes setmanes, dos ecologistes van llançar sopa de tomàquet a Els Gira-sols de van Gogh , exposats a la National Gallery de Londres. Un altre grup va tirar puré de patates al quadre El sembrador, de van Gogh, exposat al museu del Palau Bonaparte de Roma.

