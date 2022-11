Nike deixa de col·laborar amb un famós jugador de bàsquet per «antisemita»

Després quetrenqués el multimilionari contracte ambpels "discursos d'odi" del raper nord-americà, ara és una altra marca de roba esportiva la que fa el mateix, però, en aquest cas, amb un jugador de bàsquet. És, que ha anunciat que deixarà de col·laborar amb el base estatunidenc dels Brooklyn Netsdesprés que aquest hagi publicat un enllaç a les seves xarxes socials a una pel·lícula que es considera que està plena de "desinformació antisemita".La companyia ha donat explicacions en un comunicat en el qual ha assenyalat que, com a empresa, creuen que "no hi ha lloc per a l'odi" i han condemnat "qualsevol forma d'antisemitisme". Per tot plegat, han detallat, han pres la decisió de "suspendre" la relació amb Irving "amb efecte immediat", motiu pel qual les vambes exclusives del jugador -. "Estem profundament tristos i decebuts per la situació", han reflexionat en l'escrit.perquè, de fet, el jugador compleix actualment una suspensió de, mínim, cinc partits amb el seu equip per com ha portat la situació amb la premsa i per no "admetre que la pel·lícula, que també és un llibre, contenia explícitament material d'odi". Després de rebre nombroses pressions, el que va ser campió de l'NBA el 2016 va accedir a demanar disculpes per la publicació a xarxes.Finalment, ha dit que no va ser la seva intenció fer cap mal., ha argumentat el jugador. "Simplement, vaig comunicar com em sentia. No puc ser antisemita si sé d'on vinc", ha conclòs Irving, que té doble nacionalitat australiana i estatunidenca.

