Des d'aquest divendres, les persones ambpodran servir a. El presidentha firmat la reforma de la llei sobre la mobilització militar impulsada des de la Duma i el Consell de la Federació. Fins ara, la norma prohibia la participació d'aquests homes a l'exèrcit.De totes maneres, es manté la prohibició de cridar a files a aquelles persones condemnades per, com ara abusos sexuals a menors, traïció a l'Estat, espionatge, terrorisme, presa d'ostatges, pertinença a un grup armat il·legal o rebel·lió armada. Tampoc els que han estat condemnats per segrestar un avió, una embarcació marítima o un aparell ferroviari, o per manipular material nuclear de manera il·lícita.La nova norma també obre la porta que elsque realitzin el servei social alternatiu en òrgans de l'executiu o en administracions regionals i locals, puguin entrar a les Forces Armades per tasques de personal civil.

