Decomissen a l'Estat la partida més gran de marihuana envasada del món

Inacutado el mayor alijo de marihuana descubierto hasta el momento.



La organización desmantelada tenía más de 32 toneladas de cogollos de esta droga almacenada en Toledo, Ciudad Real, Valencia y Asturias.https://t.co/hXx8XR9HdE pic.twitter.com/QigxbsuBg0 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 5, 2022

La Guàrdia Civil ha confiscatL'operació "Jardins" ha conclòs amb la confiscació de 32.370,2 quilograms de droga, l'aprehensió més gran d'aquesta substància, no només a l'Estat, sinó al món. La seva equivalència en plantes seria d'aproximadament. Els 20 detinguts nou homes i 11 dones d'entre 20 i 59 anys-, formaven part d'una organització amb seus a Toledo, Ciudad Real,i Astúries, que controlava tot el procés de producció i distribució de la marihuana.La investigació policial va començar amb una inspecció de laen diverses plantacions de cànem industrial de Villacañas (Toledo). Els principals investigats tenien una empresa amb la qual adquirien les llavors i una altra amb la qual les transportaven i sembraven. Una tercera companyia s'encarregava de la cura, el manteniment, la recol·lecta i l'assecatge dels exemplars, segons ha informat el cos espanyol en una nota de premsa.Finalment, la primera empresa s'encarregava d'adquirir les plantes ja seques i les emmagatzemava en dues naus situades a la província de València. Des d'aquí, els detinguts processaven el gènere, que envasaven al buit en diferents formats per enviar-los tant a llocs del territori espanyol com a països europeus, principalment aLa segona inspecció va tenir lloc a la localitat d'Almagro (Ciudad Real) durant el mes d'octubre. Agents de la policia espanyola de Toledo van descobrir unes 37.000 plantes distribuïdes en quatre hivernacles i en procés d'assecatge. Les tres persones que van trobar en el moment de l'actuació van ser detingudes. A la nau, la Guàrdia Civil també va decomissar quatre tones de marihuana picada emmagatzemades en diversos sacs. La destinació de tota la mercaderia eren els dos magatzems de València.És en aquesta última província que la Guàrdia Civil ha intervingut 30.530 quilos de droga, 20 quilos de pol·len -tot envasat al buit-, 21.600 plantes en procés d'assecatge i 231.200 paquets de marihuana. També s'ha trobat, maquinària per al processament, elaboració i envasament, destacant sobretot dues màquines per l'extracció del pol·len. En total, en aquest registre, han estatFinalment, la tercera i última fase de l'explotació, ha consistit en una nova inspecció a Astúries. L'anàlisi de les plantes que es trobaven allà també ha donat positiu en el test de psicoactiu. Un total de 4.000 plantes han estat intervingudes i hi ha

