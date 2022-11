Joan Carles I visitava Corinna amb «bosses plenes de diners» i deia que eren «regals d'amics»

Falten només uns dies perquè es reprenguin les sessions al Tribunal d'Apel·lació del Regne Unit, onmanté oberta una causa contra Joan Carles I per "assetjament intensiu" i "opressió i vigilància" per part del CNI. En aquest context s'estrenarà dilluns el podcast Corinna i el Rei , una crònica de la història d'amor i desamor entre els amants que ha comptat amb la participació de la pròpia protagonista. El País ha pogut accedir als dos primers episodis, que revelen fets com aquests:, detalla Larsen.La productora Project Brazen, impulsada pels periodistes Bradley Hope i Tom Wright, ha llençat una preview del podcast a través d'una enigmàtica pàgina web de moda batejada com a(Cacera Real). La dona que va mantenir una relació amb Joan Carles de Borbó entre el 2004 i el 2009 explicarà al món, sent possiblement conscient que la batalla pel relat no només es jutja als tribunals sinó també a l'arena de l'opinió pública.“Quan la gent defineix el que vam tenir com un affaire i a mi em presenten com una amant, no és que sigui pejoratiu, és que simplement. Mai em vaig sentir tan casada com amb ell (Corinna va tenir dos matrimonis anteriors) com em vaig sentir amb el Rei d'Espanya. En el meu cor, ell era el meu marit”, precisa Larsen per introduir la seva relació amb el rei emèrit al producte de Hope i Wright. Precisament per això, l'empresària alemanya explica que li va dir que, per a ella, "acceptar que tingués dona" suposava unaSobre lade Joan Carles a la reina Sofia, però, assegura que no va tenir "cap problema", perquè considera que "són dos adults amb ple consentiment, que bàsicament es van posar d'acord per casar-se amb un propòsit determinat, i els dos van obtenir d'aquest matrimoni el que fos que buscaven". El límit, en el cas de Corinna, era que ella passés a formar part "d'una estructura semblant a un, una cosa en la qual no estava interessada ni molt menys”, continua detallant l'examant del rei, que també apunta que"M'enviava flors i cartes. Centenars de cartes. Expressava les seves emocions d'una manera molt profunda. No eren cartes carregades de tòpics i estereotips. Eren molt sinceres, totes escrites a mà. Em deia com em trobava a faltar. Em va fer clarament la impressió que trobava a faltar una persona amb qui pogués parlar de tot”, reflexiona Larsen.Després de cinc anys de relació, les turbulències entre els que havien estat amants van arribar i el motiu no va ser cap altre que els diners. El rei emèrit volia recuperar elsque havia transferit a l'empresària de manera “irrevocable” el 2012 o bé reprendre la seva relació sentimental. La pretensió de Joan Carles va donar peu, segons el que denuncia Corinna, aque suposadament van patir tant ella com el seu equip d'assessors. La conseqüència de tots aquests fets, segons detalla en la querella presentada al jutjat britànic, és unai una angoixa que han requerit tractament mèdic, la deterioració de les relacions amb la seva família i laNo obstant això, Corinna no demana en cap moment penes de presó, ordres d'arrest o sol·licituds d'extradició per a l'exmonarca., seguir-la, difamar-la o acostar-se a una distància inferior a 150 metres. I el més important: exigeix una, que no quantifica, per danys i perjudicis. Ara, la nova vista oral del judici, que ha reclamat l'atenció dels mitjans internacionals, és el pròxim dimecres.La figura de Corinna Larsen és un maldecap no resolt per Joan Carles I pel conjunt de la Casa Reial, que consideren que tant el judici com en l'estrena del podcast -i les intimitats que s'hi revelaran- donen mala imatge a la monarquia espanyola. Això sí, encara no és tard per posar punt final a tot plegat si les parts aconsegueixen un

