Un membre del TEDH critica que l'advocat general del TJUE es pronunciés a favor de les euroordres de Llarena

, secretari adjunt de la Gran Sala delha publicat un article on critica el pronunciament a favor de l'advocat general delsobre les prejudicials deen relació amb l'euroordre contra l'expresident a l'exiliL'advocat va emetre un informe el passat juliol assenyalant queno es podia negar a lliurar els exiliats reclamats pel, ja que no podia posar en dubte la competència del Suprem si abans no es demostraven deficiències sistemàtiques i generalitzades a l'Estat. Fer-ho era una demostració de desconfiança en els seus tribunals, defensava de la Tour.En un article a la seva web, Callewaert expressa dubtes sobre aquesta posició i assenyala que cal tenir en compteencara que no es puguin demostrar les deficiències de l'Estat. "No eximeix el jutge encarregat d’aplicar eli estudiar qualsevol al·legació seriosa sobre un risc de violacions individuals en el país", explica a la carta.També remarca que "el TEDH permet als sol·licitants demostrar l'existència de circumstàncies personals rellevants que els posen enquan no es poden demostrar els riscos generalitzats". En definitiva, Callewaert defensa que l'aplicació del Conveni dels Drets Humans no pot aturar-se encara que no s'hagi pogut constatar suficientment el risc sistèmic o generalitzat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor