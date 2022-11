Passatgers de Rodalies denuncien que els volien deixar a mig camí perquè el maquinista era fora d'horari

@Rodalies després de l'odissea del tren que veníem de Barcelona a Puigcerdà desde 16:30 i tirats a Manlleu, autobús a Ripoll, desde allí tren , arribem a Ribes de Freser i el conductor diu que ha acabat l seva jornada laboral, i que ens deixa tirats allà, ens em amotinat ! pic.twitter.com/TDVfOXDb2c — KIM VIDAL BERNADES 🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️ (@KIIMET) November 4, 2022

Insòlit. Les xarxes socials han tornat a omplir-se de queixes cap a Rodalies. Aquesta vegada, la guspira que ha encès la flama ha tornat a ser la línia. I és que aquest divendres n'ha tingut de tots els colors. Primer, unaque afectava el sistema d’electrificació al tram Ripoll-Manlleu va fer que u na vintena de passatgers haguessin de ser evacuats pelsde la Generalitat en quedarDesprés, un comboi que va sortir de Barcelona a les 16:30 de la tarda cap ava patir una altra avaria que va fer allargar el trajecte sis hores, amb una part feta en autobús i amb parada inclosa -i de força estona- a Ribes de Freser, localitat on a quarts d'onze de la nit. Ho han denunciat a través de les xarxes socials, on han difós vídeos i imatges de les "pèssimes" condicions de viatge.Fruit de la reacció del conductor del tren,al vehicle i finalment el maquinista va continuar fins a Puigcerdà. Aquest dissabte, fonts de Renfe han explicat que el conductor va fer la consulta al centre de gestió i va continuar el recorregut.A hores d'ara, es recupera el servei habitual a l’R3 de Rodalies un cop els tècnics d’Adif han reparat ambdues incidències, una d'elles de matinada. Segons han detallat fonts pròximes a la matèria, per logística ferroviària, en concret per rotació de material,d'aquesta línia

