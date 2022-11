La sorprenent confessió de Messi sobre la victòria d'Argentina a la Copa Amèrica

"Creo que fue lo más lindo que me pasó en mi carrera deportiva" - señala Messi en la serie Sean Eternos: Campeones de América.



Falta una más, Lionel. #Qatar2022pic.twitter.com/upB9PG9uvK — Jose M. Figueroa (@josefigadri) November 4, 2022

El documental de Netflix Sean Eternos: Campeones de América està deixant imatges per al record. I en la majoria de les fotos, el davanter del PSGés el protagonista. El triomf de la selecció de l'Argentina en l'última Copa Amèrica va fer que el món veiés Messi com poques vegades abans s'havia deixat conèixer. Un d'aquests moments estel·lars va ser quan, amb llàgrimes als ulls, l'astre argentí va confessar que allò eraen la seva carrera futbolística.Aquestaes produeix en un moment del documental en què el jugador rememora amb l'equip de producció alguns instants de la competició i és un en concret que li fa sorgir aquestes declaracions.L'exfutbolista del Barça recorda -amb l'ajuda d'unes imatges que li ensenyen en una tauleta-(un gol, obra seva) en les eliminatòries de classificació per al Mundial de Qatar. Tot just després del partit, Messi camina sobre la gespa de La Bombonera i saluda el públic, que no para d'aplaudir-lo i corejar el seu nom. En rememorar aquest moment, l'argentí s'emociona iUnes paraules que després d'un breu silenci trenca per afegir: “Crec que va ser el més bonic que m'ha passat en la meva carrera esportiva”.Però potser el més emocionant de tot és el que revela el membre del cos tècnic de la selecció de l'Argentina Pablo Aimar, que ha explicat a la peça audiovisual que després de la victòria contra Veneçuela va dir-li unes paraules a Messi que té gravades. "Un cop em van dir que tu, crec que avui has fet precisament això". Aimar remata la declaració, posant la pell de gallina a alguns aficionats i aficionades amb un: "Crec que des d'aquell dia a La Bombonera, juntament amb el de Bolívia, juga pensant que hi ha algú que només el veurà aquest dia”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor