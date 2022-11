Felip VI i Letizia, escridassats a Barcelona: «A Catalunya no tenim rei»

per M.O., Barcelona, Catalunya |

➡️ Els Reis arriben a l'acte de celebració del 175è aniversari del Cercle del Liceu, el qual presideixen. Han estat escridassats per un grup de gent | @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/jbbxPpLiSS pic.twitter.com/BQdVuhCwWg — RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 4, 2022

han estat rebuts amb escridassades per part d'un grup de concentrats independentistes a l'entrada delde Barcelona. "", cridaven. Els monarques s'han desplaçat a la ciutat comtal per presidir l'acte dels 175 anys del club privat, en què s'han entregat les medalles d'honor a Salvador Alemany, en representació de l'entitat; i als expresidents Carlos Cuatrecasas, Joan Antón Maragall i Ignacio García-Nieto.Tot i ladesplegada a la zona, els manifestants han fet acte de presència i han protestat amb crits a favor de la república catalana. A banda de tallar part de la Rambla, elstambé han tancat els accessos a l'estació de metro de La Rambla-Mercat de la Boqueria, dificultant l'accés a alguns veïns.A banda dels crítics, els reis d'Espanya han estat rebuts pel ministre de Cultura i Esports,; la delegada del govern espanyol,; el president del Cercle del Liceu,; el president del Patronat del Gran Teatre del Liceu,; el primer tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona,, i la vicepresidenta primera del Cercle del Liceu,Ha estat precisament un dels expresidents del Cercle reconeguts amb la medalla d'honor,, qui ha aprofitat l'espai pel seu discurs per dirigir-se a Felip VI: "”.

