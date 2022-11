La primera gran nevada de la tardor a Catalunya: màquines llevaneu i cadenes obligatòries

Las'ha despertat aquest divendres amb les capçaleres de les muntanyes tenyides de blanc, per primera vegada aquesta tardor a quotes inferiors als 1.600 metres. La nevada s'ha intensificat a darrera hora del matí i ha obligat a circular amb cadenes per la C-28, peli per la C-142b alAquest fet ha obligat a sortir del garatge a lesper deixar les vies transitables. El canvi de temps ha fet caure el termòmetre per sota dels zero graus, fins als -3,5°C a la cota 2.266 de la Bonaigua i els, a 2.515 metres d'altitud.Altambé hi ha hagutd'entre 65,5 i 108,7 quilòmetres per hora. Precisament, el vent és el gran enèmic de les màquines llevaneu, donat que desfà la feina feta i, al seu pas, la calçada queda altre cop blanca. La cota de neu ha baixat fins als 1.600 metres per primera vegada des de l'estiu.

