Polèmica al poble del Tarragonès on se celebrarà la jura de bandera civil de l'exèrcit espanyol

La, que se celebrarà aquest dissabte a, a la comarca del Tarragonès,ha començat a despertar les primeres mostres de rebuig. El grup municipal deha emès un comunicat assegurant que l'acte, al pavelló esportiu, impedirà l'activitat d'altres associacions locals.El partit ha destacat que fins al dia 5 d'octubre, i havent passat diversos dies des que l'acte s'anunciés públicament, no s'havia demanat el permís per celebrar-lo. Una entitat del municipi, el, havia sol·licitat l'equipament ja el 20 de setembre, i l'Ajuntament va preferir cedir-lo a laal fet que s'hagi prioritzat la cessió del pavelló per un acte sol·licitat per l'exèrcit espanyol abans que l'activitat d'entitats esportives del nostre poble", denuncien. I és que de la mateixa manera que la competició del Club de Tir també resultaran afectats els entrenaments del. "Defensem que aquest tipus d'actes, i pensem que un equip de govern d'esquerres hauria de compartir amb nosaltres aquest posicionament", han conclòs, fent una crida al PSC a cancel·lar l'acte.Aquesta jura de bandera està enquadrada dins de les activitats de difusió de la història i cultura del, sent un acte que no s'ha realitzat abans a la demarcació de Tarragona per a personal civil, i que no tenia lloc per a personal militar des de la dissolució deli la clausura de l'l'any 1994. Segons ha informat l’oficina de comunicació de la Inspecció General de l’Exèrcit, l’acte ja compta amb el nombre màxim de persones inscrites, 250, i hi ha fins i tot una llista d’espera.

