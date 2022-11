Descobreixen el forat negre més proper a la Terra, el primer de massa estel·lar a la Via Làctia

Un equip d'astrònoms liderat per l'astrofísic de Harvardha detectat el, "només" a 1.600 anys llum de distància, gràcies al, a Hawai. És la primera vegada que es visualitza un forat negre de massa estel·lar a la, el qual permetrà avançar en l'estudi de "l'evolució dels sistemes binaris", ha informat el centre d'estudis NoirLab en un comunicat.Els forats negres són elsi és possible que les versions supermassives d'aquests densos objectes astronòmics es trobin al centre de galàxies més grans. Només s'han confirmat un petit nombre dels de massa estel·lar, gairebé tots actius -que brillen intensament i desprenen rajos X a mesura que consumeixen material d'un company proper-. Aquest, però,Els astrònoms l'han anomenat. Pesa 10 vegades la massa del Sol i està ubicat a la. A 1.600 anys llum, tres vegades més a prop que el forat negre que tenia el rècord fins ara. El van poder identificar mitjançant l'anàlisi de les dades de la, de l'Agència Espacial Europea, que va detectar variacions que podien ser provocades per la gravetat d'un objecte invisible i massiu.Per explorar el sistema en més profunditat, van emprar l'del Gemini Nord, que va permetre confirmar que es tractava d'un forat negre. Ara, podran estudiar amb més elements de causa com es formen i evolucionen aquests objectes còsmics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor