Neix el Barcelona Sports Tech Hub

La futura incubadora de l'Anella Olímpica del Barcelona Sports Tech Hub. Foto: Ajuntament de Barcelona

Elés el nou hub d’esport i tecnologia a Montjuïc, per fer de la ciutat un referent internacional en el sector sportstech i amb l’objectiu de millorar la competitivitat econòmica de les empreses, organitzacions i institucions d’aquest sector.L’enfila la recta final de la configuració de la primerade la ciutat. Les obres per construir un nou espai de més de 1.000 metres quadrats avancen a bon ritme perquè entri en funcionament laLa incubadora, impulsada per BSM Barcelona Activa , tindrà espai per incloure fins a, oferirà programes d’acceleració, formació i proves pilot i organitzarà esdeveniments per dinamitzar el sector. A més, tindrà una gran àrea de cotreball, mòduls de treball interconnectats, sales d’ús comú i una zona verda de 400 metres quadrats per fer-hi trobades.La incubadora de projectes esportius i tecnològics de l’Anella Olímpica serà laque formarà part del Barcelona Sports Hub, una iniciativa de l’Institut Barcelona Esports que impulsarà i inclourà projectes relacionats amb qualsevol àmbit de l’activitat física i l’esport, accentuant-ne tres vessants:Esport d’i promoció de l’ economia blava PràcticaL’integraran companyies, grans corporacions, institucions, empreses emergents i altres actors tecnològics que desenvolupen projectes per transformar i millorar la gestió i la pràctica de l’esport, incloent-hi projectes relacionats amb els esports electrònics.En el marc del Barcelona Sports Tech Hub, s’engegaran importants projectes que contribuiran al funcionament del hub en els seus primers anys, i en un futur tindrà unaPrimera incubadora d’empreses emergents sportstech a Barcelona.Nou projecte del, gestionat i impulsat per BSM.Programa de suport a la creació d’empreses emergents en esport i tecnologia, per validar models de negoci dels projectes, mitjançant formació, assessorament i accions de treball en xarxa. Inclou sis mesos de cotreball per a les empreses emergents esportives a la incubadora d’Almogàvers.que sustentarà tot el hub.El pressupost inicial del Barcelona Sport Tech Hub és de

