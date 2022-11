Escala per anar al lavabo: un avió aterra d'urgència per aquest motiu surrealista

Un vol. Dos-cents passatgers i cap lavabo operatiu. Els dipòsits de l'avió estan plens i les bufetes d'alguns també. El nerviosisme incrementa a mesura que avança el trajecte, fins que el comandant es veu obligat a demanar permís per realitzar un aterratge d'urgència. La torre de control de l', atònita, dona el vistiplau i l'aeronau del LS782 de latoca terra abans del previst.De vegades, la realitat supera la ficció, com exemplifica a la perfecció l'escena que es va viure aquest dijous. Els usuaris de les xarxes especialitzades en navegació aèria van quedar descol·locats amb l'aterratge imprevist de l'avió britànic a Bilbao. Quan van assabentar-se del motiu,de manera immediata i Twitter es va omplir de comentaris al respecte."El codi de l'aeroport de Bilbao és BIO perquè és el lloc natural per un 'biodescans'", va comentar un usuari. "", va afegir un altre. Sigui com sigui, els passatgers de l'Airbus LS782 de Jet2 no oblidaran el dia en què van haver de demanar al pilot que aterrés perquè no arribaven a la destinació sense provocar un desagradable espectacle.

