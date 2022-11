per L.G., Barcelona, Catalunya |

📢#ATENCIÓ



🚆🔴 R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17: Afectacions de 15 minuts per incidència a les instal·lacions ja resolta



🚆🔴 R3: Servei alternatiu per carretera entre Manlleu i Ripoll per incidència a les instal·lacions. Afectacions que poden superar els 30 minuts — Rodalies Catalunya (@rodalies) November 4, 2022

Els Bombers de la Generalitat han evacuat els vint-i-dos passatgers d'un tren de la líniadeque havien quedat atrapats en un túnel després que el comboi en què viatjaven s'aturés per una avaria en el sistema d'alimentació elèctrica al tram entre(Osona) iha sol·licitat ajuda al cos, que hi ha enviat quatre dotacionsper evacuar els afectats. Elstambé s'han desplaçat a la zona. En paral·lel, la companyia ferroviària ha establert un servei alternatiu per carretera al trajecte Manlleu-Ripoll.

