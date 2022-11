Stop JJOO critica que el Govern financi estacions d'esquí privades per fer neu artificial

La plataformaha lamentat aquest divendres que eldestini diners públics a estacions d'esquí privades "per fer neu artificial". Consideren que la línia d'ajudes d'1,5 milions d'aquest any són unaAixí ho ha dit una portaveu de la plataforma,, que ha criticat que s'estiguin executant "" i ha posat com a exemple la de 3,5 milions d'euros per recuperar la pista negra "Barcelona" a l'estació de La Molina, a laCerdanya. Al seu torn, un altre dels portaveus,, ha assegurat que "dopar amb diners públics les estacions d'esquí privades per fer neu artificial és una".Tanmateix, ha insistit a demanar accions a la Generalitat per aconseguir diversificar, en un futur, l'economia del. Ramírez està en contra d'inversions com la de la pista Barcelona, que vincula al. És per això que creu que no s'haurien d'executar quan "no s'ha celebrat la consulta a la gent del Pirineu i, en principi, la candidatura està aturada".A més, ha afirmat que en els darrers dos anys s'han destinata les estacions d'esquí privades a través de. Sobre aquest aspecte, ha lamentat l'atorgament d'aquestes subvencions quan "amb el cost de la factura de la llum, molta gent passarà fred aquest hivern".Els portaveus de Stop JJOO han denunciat al Govern que "deixi d'apostar únicament pel monocultiu turístic" i doni resposta al "clam" que va demanar unaper a les comarques de muntanya. En aquest sentit, creu que cal fer unai analitzar quins sectors econòmics poden contribuir que la població tingui una feina estable durant tot l'any, així com ajudar al territori en la lluita contra el canvi climàtic. Ha concretat que cal potenciar l'activitat agrícola i ramadera, a més d'una petita indústria transformadora de la producció de l'entorn.

